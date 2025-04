Liverpool-Tottenham, Reds ad un passo dal titolo: il pronostico di DDD

Per i padroni di casa serve un punto per la matematica vittoria del campionato, ospiti senza obiettivi e con l'Europa League in testa

Il Liverpool sogna di vincere la Premier League davanti i suoi tifosi, la squadra di Slot domenica alle 17:15 ospiterà il Tottenham che a questo campionato non ha più nulla da chiedere, se non chiudere con dignità. Per il ventesimo titolo i padroni di casa avranno bisogno di fare un punto e la festa potrà avere inizio, senza aspettare il risultato dell' Arsenal .

Il Liverpool sogna mentre il Totttenham è proiettato sull'Europa League

I padroni di casa chiuderanno dunque la stagione con la vittoria di un trofeo, la ventesima Premier League sta per arrivare ad Anfield. Nonostante l'amaro in bocca per come si è chiusa la Champions, con l'eliminazione agli ottavi ai calci di rigore contro il PSG, dopo aver vinto l'andata. Per Slot tutto sommato è una prima stagione positiva, d'apprendistato, in vista poi della prossima, dove anche in campo europeo bisognerà fare un passo avanti, con l'aiuto del mercato, cercasi una punta, il tempo di Darwin Nunez è oramai agli sgoccioli.