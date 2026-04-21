Un addio singolare. Che non stupisce di questi tempi. Il centrocampista brasiliano, Lorran, ha salutato il Pisacon un commento su...Tiktok. Un gesto che ha fatto rumore tra i tifosi pisani. A nemmeno un anno dal suo arrivo, il classe 2003 tornerà al Flamengo, squadra proprietaria del cartellino. Lorran è stato acquistato nello scorso mercato estivo, per dare qualità ed imprevedibilità ad una squadra abbastanza carente in queste caratteristiche. Ma non è mai sbocciato l'amore tra i due: tra panchine e infortuni, il brasiliano non è mai riuscito ad emergere. E con Hijlemark la situazione è peggiorata: lo svedese lo ha messo fuori rosa - insieme a Stengs - per questioni tecniche e comportamentali. L'unico sussulto rimane il gol contro il Napoli, al Maradona. Poi il nulla.
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Lorran dà l’addio al Pisa direttamente da…Tiktok: tornerà al Flamengo
Pisa, Lorran e un commento che fa rumore in un addio scontato—
Il Pisa si aspettava di più. La squadra toscana - quasi matematicamente in b - aveva puntato sul giovane Lorran per puntare ad una salvezza storica. Il brasiliano, insieme a Stengs, doveva dare qualità e gol. Nulla di fatto: entrambi hanno deluso le aspettative e ora torneranno dai rispettivi prestiti; l'olandese al Feyenoord e Lorran al Flamengo. A far discutere è la modalità con cui il classe 2003 ha voluto dare il suo addio: un commento di risposta su Tiktok sotto un video. Inusuale, ma concepibile per i tempi che stiamo vivendo.
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I pisani non possono considerarsi delusi: non è mai un nato legame tra lui e la tifoseria. Nessuna affezione, nessuna emozione: sarà un addio indolore. Il Pisa dovrà ripartire dalla Serie B, dove certamente proverà a tornare nel tavolo delle grandi. Anche se le incognite - al momento - sono più delle incertezze. Lorran, invece, ha ancora tutta una carriera davanti. Considerato come uno dei talenti più emergenti del panorama mondiale, proverà a ridare splendore al suo nome con il suo Flamengo in Brasile. Pisa-Lorran, è la fine di una storia mai cominciata.
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