Lorran dà l’addio al Pisa direttamente da…Tiktok: tornerà al Flamengo

L'esclusione di Hijlemark aveva già fatto presagire un futuro lontano da Pisa. Ma ora la conferma arriva anche dal diretto interessato

Federico Grimaldi 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 14:01)

Un addio singolare. Che non stupisce di questi tempi. Il centrocampista brasiliano, Lorran, ha salutato il Pisacon un commento su...Tiktok. Un gesto che ha fatto rumore tra i tifosi pisani. A nemmeno un anno dal suo arrivo, il classe 2003 tornerà al Flamengo, squadra proprietaria del cartellino. Lorran è stato acquistato nello scorso mercato estivo, per dare qualità ed imprevedibilità ad una squadra abbastanza carente in queste caratteristiche. Ma non è mai sbocciato l'amore tra i due: tra panchine e infortuni, il brasiliano non è mai riuscito ad emergere. E con Hijlemark la situazione è peggiorata: lo svedese lo ha messo fuori rosa - insieme a Stengs - per questioni tecniche e comportamentali. L'unico sussulto rimane il gol contro il Napoli, al Maradona. Poi il nulla.

Pisa, Lorran e un commento che fa rumore in un addio scontato — Il Pisa si aspettava di più. La squadra toscana - quasi matematicamente in b - aveva puntato sul giovane Lorran per puntare ad una salvezza storica. Il brasiliano, insieme a Stengs, doveva dare qualità e gol. Nulla di fatto: entrambi hanno deluso le aspettative e ora torneranno dai rispettivi prestiti; l'olandese al Feyenoord e Lorran al Flamengo. A far discutere è la modalità con cui il classe 2003 ha voluto dare il suo addio: un commento di risposta su Tiktok sotto un video. Inusuale, ma concepibile per i tempi che stiamo vivendo.

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I pisani non possono considerarsi delusi: non è mai un nato legame tra lui e la tifoseria. Nessuna affezione, nessuna emozione: sarà un addio indolore. Il Pisa dovrà ripartire dalla Serie B, dove certamente proverà a tornare nel tavolo delle grandi. Anche se le incognite - al momento - sono più delle incertezze. Lorran, invece, ha ancora tutta una carriera davanti. Considerato come uno dei talenti più emergenti del panorama mondiale, proverà a ridare splendore al suo nome con il suo Flamengo in Brasile. Pisa-Lorran, è la fine di una storia mai cominciata.