Los Angeles FC-LA Galaxy, statistiche e precedenti del derby californiano

I padroni di casa, che devono ancora recuperare partite, vogliono restare sulla scia di chi sta avanti. La squadra ospite, invece, punta ad infastidire il percorso dei cugini

Jacopo del Monaco 19 luglio 2025 (modifica il 19 luglio 2025 | 17:08)

Questa notte, alle ore 04:30, il Los Angeles FC ospiterà i cugini dell'LA Galaxy in occasione della 25esima giornata della Major League Soccer, ovvero la massima competizione calcistica degli Stati Uniti. Ecco, quindi, i precedenti tra le due squadre della California, che si affronteranno presso il BMO Stadium. L'ultimo derby, giocato a maggio, è terminato con il risultato di 2-2: doppietta di Marco Reus per i detentori della MLS; Bouanga ed Ordaz per LAFC.

Los Angeles FC-LA Galaxy, i precedenti Dopo l'esperienza al Mondiale per Club, durante il quale è uscito nella fase a gironi dopo aver affrontato Chelsea, Espérance Tunisi e Flamengo, il Los Angeles FC allenato da Steven Cherundolo ha ripreso a giocare a livello nazionale. Nella Western Conference della MLS, i Black and Gold occupano la quarta posizione con 35 punti e devono ancora recuperare 3 partite. I Galaxy, invece, sono ultimi con 15 punti. Stanotte si giocherà il 26esimoEl Tráfico e le statistiche sono le seguenti: 10 vittorie per i Galaxy; 9 per LAFC; 6 partite terminate in parità. Per quanto riguarda il numero dei gol, invece, la squadra ospite ne ha segnato uno in più: 54 contro i 53 dei padroni di casa.

Prendendo in considerazione soltanto i derby della Città degli Angeli giocati in MLS, i precedenti sono 20. I Black and Gold hanno portato a casa la vittoria per 9 volte, una in più rispetto ai Green and Gold. Gli scontri di campionato tra i due club californiani terminati in parità, invece, sono 6. Andando più nel dettagio, ovvero tenendo conto delle sfide in Major League Soccer tra le due squadre disputato in casa dei Los Angeles FC, i precedenti sono 8. I padroni di casa hanno le statistiche dalla loro parte: 7 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta. L'unica partita di campionato vinta da LA Galaxy in casa dei cugini californiani risale allo 0-2 del 23 agosto 2020: i marcatori furono Ethan Zubak e Sebastian Lletget.