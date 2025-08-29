Luis Enrique, arriva la decisione della FIFA dopo lo scontro con Joao Pedro

Il tecnico spagnolo del Psg era sotto indagine dopo aver perso le staffe al termine della finale del Mondiale per Club, persa con il risultato di 3-0. Alla fine è arrivata la decisione tanto attesa, che potrebbe portare a qualche polemica.

Luis Enrique è un riferimento per tutto il mondo calcistico. Il tecnico del Psg rappresenta un modello da seguire per molti altri allenatori, emergenti e non solo. Inoltre, in varie situazioni si è dimostrato un esempio anche dal punto di vista comportamentale, lasciandosi andare a momenti di grande sportività e riflessioni che vanno oltre il calcio. Tuttavia, in occasione della finale del Mondiale per Club, persa con un secco 3-0 contro il Chelsea, tutta questa classe è venuta meno. Dopo il triplice fischio dell'arbitro, l'allenatore spagnolo ha perso le staffe, arrivando addirittura al contatto con Joao Pedro.