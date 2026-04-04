Dembèlè fa godere Luis Enrique. Il francese mette a segno due gol contro il Tolosa di cui uno fantastico, e il suo tecnico se lo gode. Lo spagnolo ha anche affrontato i giornalisti sulla disputa Safonov-Chevalier ribadendo che non subisce...

Francesco Di Chio 4 aprile - 10:07

Luis Enrique è entusiasta di Ousmane Dembèlè. Nella conferenza stampa post Psg-Tolosa vinta dai padroni di casa 3-1, il tecnico spagnolo ha esaltato la prestazione del fresco vincitore del Pallone d'Oro. Il francese si è reso protagonista della gara, autore di una doppietta nella gara vinta 3-1 dai parigini contro il Tolosa.

Luis Enrique: "Dembélé ha dimostrato di meritare il Pallone d'Oro" — Quando è in forma Dembélé è devastante. Purtroppo per i tifosi del Tolosa, nella gara contro la loro squadra lo è stato. Il francese ha messo a segno due gol nella gara di Ligue 1 vinta 3-1, uno dei quali di una bellezza disarmante. E a godere delle sue prestazioni ovviamente è Luis Enrique. Lo spagnolo, intervistato alla fine del match, ha dichiarato che c'è un motivo se all'esterno ex Barcellona è stato assegnato il Pallone d'Oro.

Alla domanda su come gli è sembrato il gol al volo di Dembélé, il tecnico ha risposto così: "Per me, tutti i gol sono bellissimi. Ieri, come sempre prima di una partita, abbiamo fatto una sessione di rigori ed è stato incredibile". Poi ha esaltato il ragazzo, dicendosi anche contento di come sta recuperando la forma migliore. "È riuscito a giocare 90 minuti. Questo è importante per la sua condizione fisica". Poi si gode il suo talento, dichiarandosi contento di poter godere di un calciatore così: "Siamo molto contenti perché è sempre meraviglioso vedere giocare un giocatore unico come Ousmane Dembélé".

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"Voi dite A, io dico B" — Non solo Dembélé: Luis Enrique ha affrontato vari temi in conferenza, soprattutto l'alternanza Safonov-Chevalier. Il portiere russo non è parso brillantissimo nella gara contro il Tolosa, ma Luis Enrique non è particolarmente preoccupato. "Dobbiamo sempre sostenere i giocatori. Un portiere è come un difensore, come un centrocampista, come un attaccante. Ci sono occasioni che si possono sbagliare, perché è normale nel calcio".

Secondo i giornalisti Chevalier meriterebbe più spazio, soprattutto dopo la convocazione in nazionale con la Francia. "Sono stato molto contento di vedere Lucas Chevalier in nazionale, ma se pensate che io sia qui da tanti anni e che sia suscettibile alle pressioni di certe persone, vi sbagliate di grosso". Il tecnico ha concluso con una stoccata ai giornalisti: "Mi piace anche fare il contrario di quello che mi viene chiesto. Voi dite A, io dico B. Voi dite nero, io dico rosso. Fare il contrario è qualcosa che mi piace".