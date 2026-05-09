Nonostante l'entusiasmo per la conquista della finale di Champions League e l'impresa in semifinale contro il Bayern Monaco, il Paris Saint- Germain non può permettesi cali di concentrazione. Gli uomini di Luis Enrique vogliono conquistare anche il titolo di Ligue One. A tal proposito, il tecnico spagnolo ha parlato in conferenza stampa sottolineando lo stato di forma della sua squadre e di un'emozionante momento tra Dembelè e Upemacano.

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MONACO, GERMANIA - MAGGIO 06: Luis Enrique, Allenatore del Paris Saint-Germain, reagisce durante la semifinale di UEFA Champions League 2025/26 nel match tra FC Bayern München e Paris Saint-Germain al Football Arena Munich il 06 Maggio, 2026 a Monaco, Germania. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Saper vincere e perdere: il grande messaggio dei due francesi

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Uno dei passaggi chiave della conferenza stampa diriguarda un'immagine molto importante raccontanta dal tecnico. La partita tra Bayern Monaco non ha lasciato emozioni solo sul campo:"Al termine della gara con i bavaresi,che si abbracciano dopo essersi dati battaglia sul rettangolo verde.: si deve saper vincere e si deve accettare anche la sconfitta. Questo deve essere un grande insegnamento anche per i bambini che iniziano ad approcciarsi a qualsiasi sport,. Quando vedo questi momenti mi emoziono parecchio,, anche perchè fa parte del gioco".

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Luis Enrique: tra elogi e realismo

Sono stati tanti i temi affrontati da Enrique alla vigilia della sfida con il. Il tecnico spagnolo ha sottolineato come il giudizio attorno alla squadra possa cambiare molto rapidamente, senza che però alteri l'equilibrio del gruppo:"Presidente, direttore sportivo, tifosi. Non ho problemi neanche con la stampa, sono abituato:

L'ex Roma ha voluto anche ribadire quanto il suo gruppo squadra sia solido: "Amo stare con questi ragazzi, tra di loro si chiamano fratelli e questo non può che rendermi orogoglioso, Si aiutano, si confidano, si supportano a vicenda. Queste sono le caratteristiche che deve avere una squadra per essere sempre al top".

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