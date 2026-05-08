Durante il podcast Rothen s'enflamme di RMC Sport, Christophe Dugarry ha detto che non crede assolutamente che i rinvii di Safonov contro il Bayern Monaco siano frutto di una tattica ideata da Luis Enrique. In occasione del pareggio tra il PSG e i tedeschi tutti quanti hanno notato una percentuale molto alta di errore nelle rimesse dal fondo del portiere russo. Errori non casuali. Ma l'ex calciatore francese ha detto di ritenerla una cosa "senza senso".

Munich, Germany – 6 maggio 2026: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, reagisce durante la partita di ritorno della semifinale della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Bayern Munich e Paris Saint-Germain alla Football Arena Munich il 6 maggio 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

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Dugarry: "Safonov ha sbagliato su ordine di Luis Enrique, ma scherziamo?"

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. Questo è il termine più corretto per descrivere la reazione di Dugarry alla discussione sulle rimesse dal fondo di Safonov sbagliate. Ospite al podcast Rothen s'enflamme, l'ex calciatore del Milan non accetta che gli errori siano frutto di uno studio. Di fronte a lui,che stavano elogiando il lavoro del tecnico spagnolo. "Mettere la palla fuori dal campo quattro o cinque volte di fila è tanto" ha osservato Costil, ex portiere del Bordeaux.Tesi supportata da Rothen: "Rispetto ad altre partite in cui il PSG gioca sempre con passaggi corti, questa volta è stata una richiesta di Luis Enrique. Può sembrare sorprendente buttare via la palla in quel modo e regalarla agli avversari.". La risposta di Dugarry, secca: "".

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Dugarry contro il tecnico spagnolo: "Dovrebbe dedicarsi al rugby"

L'ex campione del mondo si è detto totalmente in disaccordo con i suoi ex colleghi. "", ha esclamato Dugarry, "Safonov mira a un lato, e poi è goffo". Secondo l'ex centrocampista una tecnica del genere, a parte essere assurda, non avrebbe neanche senso. E lo fa capire in maniera alquanto ironica: "Quindi il grande Luis Enrique, la sua tattica è quella di calciare la palla fuori dal campo!". E non comprende bene lo scopo di tutto ciò: "".

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