"Che scopo ha una cosa del genere?". Dugarry senza freni: ospite di RMC Sport, il francese ha dei dubbi sugli errori "volontari" di Safonov
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Durante il podcast Rothen s'enflamme di RMC Sport, Christophe Dugarry ha detto che non crede assolutamente che i rinvii di Safonov contro il Bayern Monaco siano frutto di una tattica ideata da Luis Enrique. In occasione del pareggio tra il PSG e i tedeschi tutti quanti hanno notato una percentuale molto alta di errore nelle rimesse dal fondo del portiere russo. Errori non casuali. Ma l'ex calciatore francese ha detto di ritenerla una cosa "senza senso".
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Dugarry: "Safonov ha sbagliato su ordine di Luis Enrique, ma scherziamo?"Sbalordito. Questo è il termine più corretto per descrivere la reazione di Dugarry alla discussione sulle rimesse dal fondo di Safonov sbagliate. Ospite al podcast Rothen s'enflamme, l'ex calciatore del Milan non accetta che gli errori siano frutto di uno studio. Di fronte a lui, Benoit Costil e Jerome Rothen che stavano elogiando il lavoro del tecnico spagnolo. "Mettere la palla fuori dal campo quattro o cinque volte di fila è tanto" ha osservato Costil, ex portiere del Bordeaux.
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Dugarry contro il tecnico spagnolo: "Dovrebbe dedicarsi al rugby"L'ex campione del mondo si è detto totalmente in disaccordo con i suoi ex colleghi. "Non ci credo nemmeno per un secondo", ha esclamato Dugarry, "Safonov mira a un lato, e poi è goffo". Secondo l'ex centrocampista una tecnica del genere, a parte essere assurda, non avrebbe neanche senso. E lo fa capire in maniera alquanto ironica: "Quindi il grande Luis Enrique, la sua tattica è quella di calciare la palla fuori dal campo! Fantastico, allora dovrebbe dedicarsi al rugby!". E non comprende bene lo scopo di tutto ciò: "Sono favorevole a mettere pressione sulle fasce per infastidire gli avversari, ma a che scopo?".
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