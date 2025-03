Luis Enrique: “Kolo Muani? Non sono riuscito ad aiutarlo”

Alla vigilia della sfida contro il Rennes, l'allenatore del PSG parla delle difficoltà della trasferta in Bretagna e del futuro del francese attualmente in prestito alla Juventus

Silvia Cannas Simontacchi 7 marzo - 18:07

Alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro il Rennes, il Paris Saint-Germain di Luis Enrique punta a riscattare l’amarezza della recente sconfitta in Champions League contro il Liverpool. Il tecnico spagnolo, tra un appello alla concentrazione per la trasferta bretone, ha speso parole d’elogio per Randal Kolo Muani, pur lasciando intravedere un futuro lontano da Parigi per l’attaccante ora in prestito alla Juventus.

"Con la maglia del PSG, non esistono partite facili" — Luis Enrique non ha fatto mistero delle difficoltà che attendono il Paris Saint-Germain nella trasferta in Bretagna, un terreno da sempre insidioso per i parigini.“La mia testa è già alla partita di domani, non c’è spazio per altro”, ha dichiarato con decisione. "Il Rennes sta attraversando una fase positiva: con il nuovo allenatore ha centrato quattro vittorie, inciampando solo una volta. È una squadra in piena fiducia, capace di stabilizzarsi in classifica. Costruire un’intesa con i giocatori in così poco tempo non è mai scontato, ma loro stanno rispondendo con grande carattere”. Un’analisi lucida, che prelude a un richiamo all’attenzione per i suoi uomini, ancora scottati dal ko di Anfield.

“Giocare fuori casa è sempre complicato”, ha aggiunto. “Il Rennes è sempre una squadra difficile da affrontare. Non ho dubbi che saranno motivati a batterci, ma noi dobbiamo andare a vincere. Non esistono partite facili quando indossi la maglia del PSG”.

Kolo Muani: un futuro lontano da Parigi? Spazio poi a una riflessione su Randal Kolo Muani, l’attaccante attualmente in prestito alla Juventus. Il francese, in una recente intervista a Repubblica, ha aperto a un futuro in bianconero senza però chiudere definitivamente la porta al PSG, sottolineando il legame ancora forte con Luis Enrique. Il tecnico ha risposto con la consueta eleganza: “Io parlo sempre bene dei miei giocatori, perché è quello che sento. Kolo Muani è un talento straordinario. Arrivare al Paris Saint-Germain e imporsi non è mai facile, richiede tempo e adattamento. Posso solo spendere parole positive per lui, come per tutti quelli che ho allenato. Se non sono riuscito ad aiutarlo quanto avrei voluto, la responsabilità è anche mia”.

Con il Rennes all’orizzonte e il peso delle aspettative che accompagna ogni partita del PSG, Luis Enrique sembra pronto a guidare i suoi verso una reazione d’orgoglio. La Ligue 1 chiama, e Parigi non può permettersi distrazioni.