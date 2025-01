Luis Enrique: “Col City partita speciale, Kvara è perfetto per noi”

Luis Enrique ha caricato il Paris Saint-Germain alla vigilia della super sfida contro il Manchester City. La conferenza stampa

Enrico Pecci Redattore 21 gennaio 2025 (modifica il 22 gennaio 2025 | 00:37)

Scontro diretto con rischio eliminazione. Psg e Manchester City si affrontano nel settimo turno di Champions League: chi perde rischia seriamente di lasciare subito la competizione. L'allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha presentato la sfida in conferenza stampa: "Domani è una partita speciale non solo per la sua importanza, ma anche perché incontrerò un amico (Guardiola, ndr) con cui ho condiviso tanti anni come giocatore e allenatore. È una grande gioia rivederlo. Ci unisce la nostra idea di calcio, penso che nessuno possa dubitarne: cercare di essere migliori dell’avversario con la palla, cercare di pressarlo al meglio, anche se ognuno di noi perfeziona il proprio modello. Penso che vedremo una bellissima partita di calcio".

Psg-Manchester City, Luis Enrique: "Vogliamo essere all'altezza" — Sulla partita Luis Enrique ha dichiarato: "È ovvio che è una partita molto importante. Tutti devono essere pronti. Il City fa tante cose dal punto di vista tattico. Noi anche facciamo cose diverse, proponiamo opzioni diverse. Loro hanno 8 punti, noi 7, e allo stesso tempo penso che sarà una partita in cui ogni squadra cercherà di mettere in campo le proprie migliori armi. Siamo una squadra molto giovane, ma abbiamo molta qualità. Dobbiamo essere in grado di complicare le cose per una squadra come il Manchester City, ma è molto eccitante".

"Mando a riposo o meno i giocatori in base al loro stato fisico, a un fastidio, a un colpo. Ma più pressione, no. Vogliamo tutti essere professionisti, per giocare questo tipo di partita al Parco dei Principi e vogliamo essere all’altezza dei nostri tifosi. - ha proseguito il tecnico spagnolo - È una squadra che non si arrende mai, che può ribaltare una partita all'ultimo minuto, che può vincere ai rigori. Avremmo potuto essere più efficaci in certi momenti, ma succede a tutte le squadre".

Luis Enrique ha poi analizzato la partita: "Tutto parte da questa cosa rotonda che corre sul campo e avanza molto velocemente. Il nostro obiettivo, sì, è avere la palla più dell’avversario. Queste partite generalmente sono più aperte, ci sono più gol del solito. Il City è molto a suo agio in transizione, hanno giocatori di enorme qualità in attacco. Penso che entrambe le squadre si sentano meglio quando hanno il possesso. Vedremo chi è più efficace, chi sfrutta meglio questo possesso. È solo quando hai la palla che hai più opportunità di vincere la partita, siamo convinti di questa filosofia di gioco".

Luis Enrique: "Kvara? Lo seguivamo già da 4/5 anni" — L'allenatore del Psg ha commentato anche l'arrivo di Kvara dal Napoli: "Si tratta di un giocatore giovane, ma già esperto e di grande qualità, come abbiamo visto nel Napoli e lo seguivamo già da 4/5 anni. Risponde alla nostra esigenza di acquistare calciatori giovani e farli crescere con noi nel tempo. Non ci sarà domani, ma penso che potrà fare bene con noi per molti anni".

Sul suo rapporto con Guardiola: "Ci sono allenatori che hanno gli stessi ideali, come me e Guardiola. Io sono sicuro che lui non speculerà e lui può dire la stessa cosa di me. A entrambi piace avere il possesso, fare pressione e stare nella trequarti avversaria, anche se il pallone è uno solo. Sarà una partita dura vista la classifica, ma anche spettacolare e senza speculazioni".

Infine, Luis Enrique chiama a raccolta anche i tifosi: "Cosa chiedo ai tifosi? Lasciamo che continuino a sostenerci come al solito. Sia che vinciamo o perdiamo, che siamo in casa o in trasferta, sono sempre i nostri tifosi che ascoltiamo. Credo che questo sia un grande segno di fiducia da parte loro. Il nostro obiettivo è sempre quello di avere più palla del nostro avversario. Vogliamo averlo il più possibile nella metà campo avversaria per creare quante più occasioni possibili. Siamo pienamente convinti di questa idea. Adesso possiamo immaginare che domani sera il possesso verrà condiviso. Quindi bisognerà vedere chi trarrà maggior vantaggio da questo possesso. Non sappiamo ancora quanti punti ci serviranno per qualificarci al prossimo turno, ma forse lo sapremo dopo questa nuova giornata". È tutto pronto per la super sfida.

Visualizza questo post su Instagram