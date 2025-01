Psg, Luis Enrique: “Non oso immaginare se avessimo perso. Siamo stati migliori del City”

Luis Enrique, allenatore del Psg, ha parlato dopo l'incredibile vittoria in rimonta in Champions League contro il Manchester City.

Gennaro Dimonte 23 gennaio - 00:21

Grande sospiro di sollievo e gioia per il Psg dopo aver battuto il Manchester City. Un 4-2 maturato al Parco dei Principi dopo essere stati sotto 0-2 all'inizio del secondo tempo e aver rimontato con le reti di Dembelè, Barcola, Neves e Ramos. Con questo successo i parigini si portano a dieci e avranno bisogno di un solo punto per centrare la qualificazione ai playoff di Champions League. In conferenza stampa Luis Enrique ha espresso tutta la propria soddisfazione per il risultato positivo.

Psg, le parole di Luis Enrique — L'allenatore del Psg, Luis Enrique, ha parlato dopo l'incredibile vittoria in rimonta per 4-2 contro il Manchester City in Champions League: "Non riesco a immaginare questa conferenza stampa sullo 0-2 come sarebbe stata. Voglio sottolineare la partita dei nostri avversari e la nostra. Siamo stati molto intraprendenti in attacco e in fase di pressing. Abbiamo i migliori fan del mondo, non smettono mai di sostenere la squadra. Spero di aver ricambiato dando loro questa vittoria in rimonta. Non è la prima volta, è successo anche contro Lens e Monaco. Non ci arrendiamo mai e lo abbiamo dimostrato molte volte".

"Questa partita rafforzerà i miei giocatori. Non hanno molta esperienza in questo tipo di match, ma hanno dimostrato di essere competitivi. Volevamo un po' di giustizia in Champions League, meritavamo di avere 5 punti in più. Non sono l'unico a dirlo, lo dicono anche gli avversari".

Sulla migliore prestazione finora in stagione: "Penso che in termini di intensità, anche quella che abbiamo perso a Monaco sia stata molto intensa. Avevamo un uomo in meno e ciò che rimane è la sconfitta. Siamo una squadra difficile contro cui giocare perché quando non abbiamo la palla non smettiamo di correre e sappiamo cosa fare. Devo però dire che il discorso sarebbe stato completamente diverso se non avessimo ribaltato il risultato. Oggi abbiamo creato tanto e tenuto un ritmo molto alto, abbiamo osato di più. Volevo che i miei giocatori si lasciassero andare. Il primo gol con questa azione di Barcola è stato fondamentale, ha aperto un nuovo scenario. Da quel momento in poi, siamo stati molto meglio del City".