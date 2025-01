Luis Enrique scaccia via l'ipotesi biscotto in Stoccarda-Paris Saint-Germain: "Non voglio speculare"

Enrico Pecci Redattore 29 gennaio - 11:24

Luis Enrique non vuole sentir parlare di biscotto tra Stoccarda ed il suo Paris Saint-Germain. Un pareggio qualificherebbe aritmeticamente entrambe le formazioni, ma il tecnico del Psg allontana qualsiasi retro-pensiero. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match in Germania, l'allenatore spagnolo ha affermato: "L'esperienza mi dice che quando il risultato dipende da qualcosa che è esterno a ciò che succede sul campo, l'ambizione e l'impegno messi in campo non sono gli stessi. Quindi non sono qui per questo, non voglio speculare, ma cercheremo di vincere questa partita. E cercheremo di migliorare il numero di punti che abbiamo, così da migliorare la nostra posizione in classifica".

Luis Enrique: "A Stoccarda per vincere e migliorare la posizione" — L'ex Ct della Nazionale spagnola suona la carica: "È l'ultima partita della fase a gironi, penso che siamo pronti. La Champions League è motivante per tutta la squadra. A mio avviso dobbiamo pensare a giocare nello stesso modo e dobbiamo essere pronti a giocare con la stessa mentalità sin dai primi minuti. Lo abbiamo fatto questa stagione e dobbiamo continuare a farlo".

"Sono tranquillo come per ogni partita di Champions League. Il che significa che il mio livello di tranquillità è pari a zero. - ha dichiarato Luis Enrique - Sono pronto per questa competizione, sono pronto per questo nuovo formato che riserva molte sorprese e sono pronto a giocare contro un avversario che gioca molto bene a calcio". Infine, il tecnico ex Roma e Barcellona è tornato anche sulla convincente vittoria contro il Manchester City: "Ho un'opinione diversa dalla vostra. Voi vedete tutto attraverso i risultati, ma io no. In tutte le partite casalinghe avremmo dovuto vincere. C'è stato un mancato rendimento sotto porta, ma c'è stata una continuità che è stata concretizzata nell'ultima partita".

Hoeness fa eco a Luis Enrique: "Non saprei come giocare per pareggiare" — Anche il tecnico dello Stoccarda, Sebastian Hoeness, ha commentato sul "biscotto": "Non saprei come giocare per pareggiare. Vogliamo prepararci al meglio per sviluppare il nostro gioco. Logicamente, contro un avversario di questo livello, a volte dovremo difenderci. Il resto delle cose che vengono dette non ci interessa".

"Non è passato molto tempo da quando potevamo solo sognare di trovarci in una situazione come questa - ha affermato l'allenatore - in una notte europea come questa. Ma eccoci qui e ora abbiamo l'opportunità di continuare il nostro viaggio in Champions League. È una cosa meravigliosa". Sul Psg ha poi dichiarato: "Sono tra le prime cinque squadre in Europa. Hanno alcuni giocatori straordinari nella loro squadra e possono pressare alto e giocare come una grande squadra. Avremo bisogno di una prestazione al top e vogliamo produrre una prestazione al top anche noi".

Infine, anche il difensore francese Anthony Rouault non vuole però sentir parlare di "biscotto": "Dico che può succedere, ma non dovremmo giocare per questo risultato. Non è comunque la nostra filosofia. A noi piace giocare a calcio e se dovessimo iniziare la partita con questa idea sarebbe troppo pericoloso. Così possiamo perdere tutto". Il calciatore dello Stoccarda conclude parlando dei parigini: "Hanno ottimi giocatori, ma quando giochi in campionato contro Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia... anche loro sono grandi squadre. Con Messi, Neymar e Mbappé erano all'apice, sicuramente adesso impressionano meno. Penso che possiamo farcela, ma non dobbiamo cambiare il nostro approccio alla partita. Il Psg ha grandi talenti come Barcola, ad esempio: lui in accelerazione può cambiare la partita". Entrambe le squadre scacciano l'ipotesi "biscotto" alla vigilia del match di Champions League.