Nel calcio moderno è ormai una tendenza consolidata vedere campioni in attività che scelgono di investire direttamente nei club. Nomi del calibro di Lionel Messi, Kylian Mbappé e, più di recente, Thibaut Courtois e Sergio Ramos hanno aperto la strada a una nuova generazione di calciatori-imprenditori. A questa lista si sta per aggiungere ufficialmente anche Lukas Podolski. Il campione del mondo 2014, che detiene già da tempo un pacchetto di minoranza del Górnik Zabrze – la squadra polacca in cui gioca tuttora –, ha deciso di rompere gli indugi sul proprio futuro. A margine di un incontro istituzionale a Katowice, l'ex attaccante di Bayern Monaco e Inter ha annunciato l'intenzione di fare il grande salto: Podolski vuole rilevare in toto il suo stesso club: "Ora compro il resto".

La trattativa per l'acquisizione non è ancora conclusa nei dettagli finanziari, ma l'iter burocratico è già avviato. Nei prossimi giorni, infatti, il consiglio comunale locale sarà chiamato a deliberare sul trasferimento formale delle quote pubbliche all'asso tedesco. In Polonia, molte realtà calcistiche sono storicamente controllate dalle municipalità, uno scenario che il calciatore reputa non più sostenibile per i massimi livelli. "A mio avviso, la città ha un compito diverso: deve costruire campi da gioco, deve occuparsi di altre cose, ampliare le infrastrutture, ma non gestire una squadra di calcio. Prima che il club finisca in altre mani, ho detto che è meglio che vada in buone mani, ovvero in me", ha spiegato con estrema chiarezza Lukas Podolski, motivando una scelta dettata soprattutto dall'amore viscerale verso i colori del club.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

Il bivio sul futuro e l'addio al calcio giocato

Questa imminente transizione societaria apre inevitabilmente una profonda riflessione sulla straordinaria e infinita carriera agonistica di Lukas Podolski. Giunto alla soglia deil'attaccante ha appena vissuto una stagione da favola, culminata con la storica e prima conquista personale dellaproprio con la maglia dello Zabrze.

Lukas Podolski dell'FC Internazionale durante il match di Serie A match tra Inter ed Empoli giocato a Milano allo Stadio Giuseppe Meazza il 31 maggio 2015. (Foto di Claudio Villa – Inter/Getty Images)

Il bomber tedesco ha analizzato la situazione legata al proprio ritiro, lasciando comunque un piccolo spiraglio all'attività sul terreno di gioco: "Il piano è quello di concludere la mia carriera. Forse ci sarà una sorpresa? Lascio la porta aperta. Le competizioni di Coppa dei Campioni sono sempre interessanti". Sebbene la pianificazione del futuro post-ritiro sia in pieno svolgimento, la prospettiva di disputare i palcoscenici europei con la squadra di cui diventerà proprietario potrebbe convincere Lukas Podolski a continuare la vita da calciatore. Un ultimo ballo sul rettangolo verde prima di sedersi definitivamente dietro la scrivania.

Lukas Podolski: un futuro presidente con il cuore da ultrà

Caricamento post Instagram...

Quello che differenzia questa operazione dai classici investimenti dei fondi esteri o dei magnati internazionali è l'approccio romantico che il giocatore intende dare alla sua presidenza. Podolski ci ha tenuto a precisare che non agirà mai come une distaccato, speculando sulle finanze della società. Lui si pone come il garante dell'identità storica della squadra e della sua comunità.L'attaccante si vede infatti come il naturale punto d'unione tra il board societario e la curva, uniti dalla medesima passione. Si definisce "uno dei tifosi. Uno che parla la lingua e ha la voce dei tifosi. Il calcio appartiene sempre ai tifosi. Voglio portare il club più avanti", ha concluso Lukas Podolski. Le basi per un nuovo e ambizioso capitolo del Górnik Zabrze sono state gettate: la città è pronta a cedere il passo a una gestione che promette di rimettere la passione e la voce dei sostenitori al centro del progetto sportivo.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui