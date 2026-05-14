L'Union Saint-Gilloise continua a scrivere la storia del calcio belga. Dopo addirittura 48 anni di militanza nelle serie minori, l'USG, è tornata nella massima serie belga nel 2021 e nel 2025 ha vinto il campionato. Oggi ha battuto l'Anderlecht e vinto la sua quarta Coppa di Belgio.

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Union-Saint Gilloise-Anderlecht

Allo stadio Roi Baudouin disi è giocata una bella ed avvincente finale di Coppa di Belgio tra l'USG e l' Anderlecht . 3-1 il risultato finale, che ha sancito la vittoria, ai tempi supplementari, della squadra del tecnico David Hubert. Dopo un primo tempo equilibrato e molto combattuto, l'Union ha sbloccato la gara al 74° con un gol di Mac Allister. Appena sei minuti dopo, però, l'Anderlecht ha trovato il pareggio e rimesso in discussione la gara grazie ad un colpo di testa di Cvetkovic. La partita è andata ai supplementari e l'Union ha mostrato maggior lucidità, grazie, soprattutto, ai cambi. Sono stati, infatti, i subentrati Fuseini e Rodriguez a firmare le due reti che hanno deciso il match e regalato il trofeo all'USG.

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L'USG vince la sua quarta Coppa di Belgio

ANOTHER CUP IN THE BAG! UNION IS FOuRMIDABLE. 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/44yRV8Vj8O — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) May 14, 2026

Per la squadra di Bruxelles si tratta del secondo successo nella Coppa nazionale in soli tre anni: la scorsa vittoria, infatti, risale al 2024, quando i gialloblu batterono l'in finale. A queste due coppe, questa squadra, tornata nella Jupiter Pro League nel 2021 dopo ben 48 anni di assenza, deve aggiungere anche la vittoria del campionato nella scorsa stagione. Attualmente, infine, i gialloblu si sono qualificati per i playoff del campionato e hanno buone possibilità di vincere il titolo anche quest'anno. Hanno chiuso la regular season del massimo campionati belga in seconda posizione a 49 punti: uno solo di distacco dai rivali del. Meno entusiasmante, invece, la loro partecipazione alla, conclusasi alla fase iniziale con appena nove punti racimolati e in 27esima posizione.

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