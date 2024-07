L'allenatore argentino Jorge Sampaoli non ha risparmiato aspre critiche all'indirizzo di Ousmane Dembélé, l'ala destra francese del PSG che non ha brillato in stagione e ad Euro 2024...

Sergio Pace Redattore 20 luglio 2024 (modifica il 20 luglio 2024 | 14:44)

Pungenti e taglienti le parole di Jorge Sampaoli all'indirizzo di Ousmane Dembélé. Il 64enne tecnico argentino di Casilda, che in carriera ha guidato dalla panchina Siviglia, Marsiglia e Flamengo (tra le altre, oltre ad essere stato commissario tecnico del Cile e dell'Argentina), ha attaccato duramente l'ala destra francese del Paris Saint-Germain.

Sampaoli distrugge Dembélé — Non è stata certamente entusiasmante la campagna europea in Germania della Francia di Didier Deschamps, eliminata in semifinale dalla Spagna poi campione. La nazionale francese non ha comunque brillato sin dalle prime partite del girone. Ancor più fatica ha fatto Dembélé, che non è riuscito ad esprimere al meglio le proprie qualità.

In verità l'ex Borussia Dortmund e Barcellona quest'anno non è che abbia fatto grandi cose: solo 3 reti e 9 assist in Ligue 1 con il PSG. Insomma, numeri che non hanno particolarmente reso felici i tifosi parigini. Nel frattempo Jorge Sampaoli, intervenuto alla rivista So Foot per un'analisi dettagliata su Euro 2024, non ha risparmiato pesanti critiche al calciatore.

Pungente Sampaoli... — Questo il pensiero di Sampaoli su Dembélé: "Quando straripa, gli altri giocatori sono come spettatori che guardano come finirà l'azione. Sanno che gioca come un autistico, inizia l'azione e la conclude da solo. Non ha la capacità di far brillare un compagno di squadra, sa solo far brillare se stesso". Pensiero sulla poca concretezza di Dembélé quello espresso da Sampaoli, seppur con toni alquanto aspri e forti...