Tre giorni di coma e poi la morte per il piccolo ragazzo francese che non ce l'ha fatta dopo un violento scontro di gioco che gli ha provocato un arresto cardiaco

Domenica l'accaduto e stamattina il triste epilogo e il successivo lutto in Francia . Alla tenera età di 14 anni è scomparso il piccolo Ilann . Il giovanissimo della Jeunesse Villenavaise era impegnato in un torneo giovanile a Mérignac . In una delle prime partite, il ragazzo ha subito un brutto scontro di gioco che gli ha provocato un arresto cardiaco e il successivo coma di tre giorni.

Lutto in Francia per la morte del piccolo Ilann, il comunicato

La notizia ha scosso la Franciae sull'accaduto è arrivato il comunicato della Jeunesse Villenavaise che sottolinea il dolore di tutti i suoi tesserati per la perdita del giovanissimo: "È con il cuore spezzato e l'anima in silenzio che annunciamo la morte di Ilann, una giovane Pantera del club. Non ci sono parole abbastanza giuste, nessuna frase abbastanza forte. Solo silenzio, lacrime e amore. Oggi la Jeunesse Villenavaise è in lutto. Una famiglia, compagni di squadra, insegnanti, genitori sono uniti nel dolore. Il campo ti appartiene per sempre".