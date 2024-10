Lutto nel mondo del calcio: Gonzalo Gómez è venuto a mancare a 34 anni

Il calcio piange Gonzalo Gómez

Gonzalo Gómez è stato ricoverato per diversi giorni in ospedale in condizioni già critiche tanto che non c'è stato purtroppo nulla da fare. Nella sua carriera ha collezionato presenze in diversi club tra cui Logroñés, Calahorra e Náxara. La Federación Riojana de Fútbol ha annunciato, tramite una nota ufficiale, la scomparsa del portiere: "Il calcio della Rioja è in lutto per la morte del portiere Gonzalo Gómez all'età di 34 anni. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Gonzalo e a tutte le famiglie calcistiche nelle quali ha sviluppato la sua carriera".