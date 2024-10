Macheda riparte dall’Asteras Tripolis: ufficiale la firma

Macheda riparte dalla Grecia e dall'Asteras Tripolis. È ufficiale la firma dell'attaccante italiano ex Manchester United.

Federico Macheda riparte ancora dalla Grecia . L'attaccante italiano ex Manchester United , cresciuto nelle giovanili della Lazio , ha firmato con l' Asteras Tripolis , club che milita nella massima serie greca. La società ha già annunciato l'accordo con il centravanti classe 1991.

Macheda in Grecia: è un nuovo calciatore dell'Asteras

Macheda ha già giocato in Grecia, tra il 2018 ed il 2022, indossando la maglia del Panathinaikos in 83 partite con il bottino di 30 gol. In carriera ha vestito anche le maglie di Sampdoria, QPR, Stoccarda, Birmingham, Doncaster, Cardiff, Nottingham Forest, Novara e APOEL Nicosia. Adesso la nuova avventura nel campionato ellenico sotto la guida dell'ex Chelsea e Real Madrid Claude Makélélé.