Nel derby di Atene la sfida fra Chicco Macheda e il bomber della Nazionale greca

AEK-Panathinaikos: derby domenicale di Atene a ridosso dell'Olympiacos

Il 12' turno della Super League greca è importante per via del tradizionale derby ateniese con l'AEK che prova a superare il Panathinaikos per tenere il passo della capolista, l'Olympiacos, che ha già sei punti di vantaggio. I rivali di Atene si scontrano allo Stadio Olimpico OAKA in una domenica piena di significati e i Verdi puntano sul risultato tanto quanto l'AEK, sperando di registrare la terza vittoria consecutiva in campionato e di mantenere il proprio posto in classifica a ridosso delle prime. Il capitano dell'AEK e miglior uomo-assist del campionato, Petros Mantalos, centravanti della Grecia, cercherà di confermare il suo ottimo stato di forma, mentre il Panathinaikos si affiderà all'attaccante italiano Federico Macheda, che ha segnato quattro volte nelle sue ultime tre partite (Campionato e Coppa).