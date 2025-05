Il Bayern è pronto a salutare il suo capitano. Per rendergli omaggio, hanno lanciato una nuova maglia commemorativa dei suoi anni da giocatore bavarese

Federico Grimaldi 5 maggio - 16:13

Un addio tra gloria e simboli, cucito nel cuore della storia bavarese. Sabato contro il Gladbach, Thomas Muller giocherà la sua ultima partita casalinga con il Bayern Monaco, in una serata che profuma di leggenda. Per l’occasione, il club ha presentato una nuova maglia celebrativa dedicata ai 20 anni dell’Allianz Arena, che verrà indossata nella sfida. Ma i riflettori sono anche per lui: Muller sarà omaggiato con una maglia speciale creata in suo onore, arricchita da quattro scene iconiche della sua carriera tra i numeri del suo storico 25. Non la indosserà in campo, ma sarà il simbolo di un tributo eterno per il volto più fedele della storia recente del Bayern.

Bayern Munich with a wonderful tribute to the club legend that is Thomas Muller 🐸

It's a yes from me Jeff 😍

Muller, Bayern e una maglia che racchiude 20 anni di storia — Sabato, all’Allianz Arena, Thomas Muller vivrà l’ultima partita casalinga con il Bayern Monaco. Il club che ha segnato la sua carriera e la sua vita. Sarà una serata carica di significato e di emozioni, impreziosita da un doppio omaggio che renderà omaggio alla sua incredibile storia in Baviera. Da una parte, la squadra indosserà una maglia celebrativa per i 20 anni dell’Allianz Arena, una divisa bianca con accenti grigi, numeri corallo e bordi neri che onorano il legame speciale tra il club e il suo stadio. Questa maglia, che soddisfa le specifiche della DFL, è destinata alla partita contro il Gladbach. E rappresenta un tributo al palcoscenico che ha visto scrivere tante pagine di storia per il Bayern. Dall’altra, il club ha creato una maglia speciale solo per Muller, per celebrare il suo straordinario percorso.

Una divisa che non verrà indossata in campo, ma che sarà il simbolo di un omaggio eterno per il fuoriclasse bavarese. Tra il numero 2 e il 5 del suo leggendario “25”, sono raffigurati quattro momenti indimenticabili della sua carriera: la vittoria a Wembley nel 2013, la Champions League del 2020 contro il PSG, l’esordio europeo contro lo Sporting Lisbona e il Muller capitano con la fascia al braccio. Ogni scena racconta un capitolo di una storia unica e indimenticabile. Un tributo visivo, emotivo e profondo per uno dei giocatori più amati della storia del Bayern, che sabato riceverà l’affetto del suo popolo in una serata che rimarrà nel cuore di tutti i tifosi, celebrando non solo un grande campione, ma anche una leggenda vivente.