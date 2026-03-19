A causa dei propri tifosi, il Malaga dovrà pagare una multa . Nella giornata di domenica, infatti, la squadra biancazzurra ha ospitato l' Huesca in occasione della trentesima giornata della Segunda División spagnola. Presso La Roselada, i padroni di casa hanno vinto 5-3 conquistando tre punti importanti in ottica promozione. Negli ultimi istanti della gara, però, alcuni tifosi biancazzurri hanno effettuato gesto irrispettoso nei confronti di un avversario e, a causa di ciò, l'arbitro ha interrotto momentaneamente la partita.

Multa per il Malaga per un incredibile episodio: l'accaduto

Il quotidiano spagnolo Marca ha riportato una parte del referto scritto da Etayo Herrera che, durante l'incontro tra Malaga e Huesca di domenica 15 marzo, ha dovuto interrompere la gara proprio quando stava per terminare a causa degli sputi nei confronti di un giocatore rossoblù da parte di alcuni tifosi della squadra di casa. Ecco il referto del direttore di gara: "Al minuto 90 + 10, dopo che la squadra di casa ha segnato il suo quinto gol, il giocatore dell'Huesca Julio Alonso, numero 17, ha segnato di aver ricevuto sputi addosso dalla curva occupata dai tifosi di casa, riconoscibili da indumenti e simboli. In risposta, l'arbitro ha attivato la Fase 1 del protocollo per il lancio, informando sia il Direttore della Sicurezza che il Delegato di Gara. Di conseguenza, è stato dato un annuncio tramite l'impianto di diffusione sonora e la partita è stata interrotta".