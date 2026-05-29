Il mondo del calcio è stato colpito da una notizia dolorosa: Bryan Bergougnoux è morto all'età di 43 anni. L'ex centrocampista francese, passato anche per il Lecce, stava vivendo una nuova fase della sua vita. Nell'ultimo periodo lavorava nello staff tecnico del Le Havre, squadra che milita in Ligue 1, dove ricopriva il ruolo di vice allenatore di Didier Digard.

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Bergougnoux: una carriera tra Francia, Italia e Cipro

BRAGA, PORTOGALLO - MAGGIO 28: Jeremy Toulalan della Francia celebra il suo secondo goal con Bryan Bergougnoux durante la partita di UEFA U21's Championship 2006 nel match tra France e Serbia-Montenegro all' Estadio Municipal de Braga il 28 Maggio, 2006 in Braga, Portogallo. (Photo by Christopher Lee/Getty Images)

Bryan Bergougnoux è stato un trequartista dotato di grande tecnica e di un'immensa abilità nel mandare i propri compagni in rete. Era un giocatore di piede destro ma molto abile anche con il sinistro. Stando alle prime indiscrezioni provenienti dalla stampa francese, Bergougnoux avrebbe subito un malore mentre era alla guida della sua automobile. L'ex calciatore del Lecce era diretto a Tolosa per prendere parte ad un evento dedicato alle vecchie glorie del calcio francese. Dopo aver perso conoscenza, sarebbe stato soccorso e trasportato in ospedale. La sua scomparsa ha lasciato senza parole tutto il mondo calcistico.

Il francese è cresciuto calcisticamente nel Lione. Con i Les Gones aveva conquistato diversi titoli nazionali nei primi anni 2000. Nel corso della sua carriera aveva vestito diverse maglie tra cui: Tolosa, Chateauroux, Tours e Omonia Nicosia. Anche in Italia è ricordato per la sua esperienza con il club pugliese. Con i giallorossi ha disputato stagioni tra Serie a e Serie B, mettendo in mostra tutte le sue qualità.

⚫️ L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Bryan Bergougnoux, che nella sua carriera da calciatore ha indossato la maglia giallorossa nelle stagioni 2009/10 e 2010/11. pic.twitter.com/VYcpryMn7N — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) May 29, 2026

La nuova vita da allenatore e il cordoglio del Le Havre

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Bergougnoux aveva deciso di rimanere nel mondo del calcio. Negli ultimi anni aveva gestito alcune squadre francesi di categorie minori ottenendo grandi risultati. Tra le esperienze più formative si ricorda quella con il, portando il club alla vittoria del

Successivamente è entrato a far parte dello staff di Didier Digard, nel Le Havre che ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza alla famiglia.

C'est avec une tristesse infinie que le HAC a appris le décès de Bryan Bergougnoux.



Adjoint de Didier Digard, Bryan est décédé ce vendredi à l'âge de 43 ans.



À sa famille, à ses proches, le HAC présente toutes ses condoléances. — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) May 29, 2026

In Francia, l'ex trequartista viene ricordato come una persona solare, sempre disponibile al dialogo e molto apprezzata all'interno dello spogliatoio. Secondo alcune fonti locali, il francese negli ultimi anni aveva affrontato diversi problemi di salute, tra cui un ictus e un tumore alla parotide. Nonostante questo, aveva continuato a lavorare con passione e dedizione. Bryan Bergougnoux lascia quattro figli e un ricordo indelebile tra chi ha avuto la possibilità di conoscerlo anche fuori dal rettangolo verde.

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