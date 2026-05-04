Con il suo gol contro il Liverpool, il Manchester United ha ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League
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Tra i calciatori che sono stati protagonisti nella domenica di calcio appena trascorsa figura anche Kobbie Mainoo del Manchester United. Il centrocampista, infatti, ha realizzato la rete del 3-2 finale durante il big della trentacinquesima giornata di Premier League contro il Liverpool e, grazie a lui, i Red Devils hanno staccato il pass per disputare la prossima edizione della Champions League. Dopo la partita, il 21enne ha rilasciato alcune dichiarazioni e si è soffermato anche su Michael Carrick, suo allenatore per il quale ha speso parole molto positive.
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Manchester United, Mainoo: "Carrick ti fa venire voglia di lottare per lui"La scorsa settimana, Kobbie Mainoo ha vissuto dei giorni incredibili. Infatti, il classe 2005 non solo ha firmato il nuovo contratto che lo legherà al Manchester United per i prossimi cinque anni, ma ha avuto anche un impatto molto importante nel big match di ieri pomeriggio contro il Liverpool. I mancuniani, nei primi quattordici minuti di gioco, erano avanti 2-0 con reti di Sesko e Cunha ma, nel secondo tempo, i Reds hanno realizzato due reti in nove minuti con Szoboszlai e Gakpo. Al 77', però, ci ha pensato Mainoo ha riportato il vantaggio lo United che, la prossima stagione, giocherà la Champions League. Tra l'altro, il centrocampista non segnava dalla partita di Europa League del 17 aprile dello scorso anno contro l'Olympique Lione.
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Dopo il match, ai microfoni della BBC, il 21enne ha rilasciato diverse dichiarazioni partendo dalla rete segnata: "È stato bello tornare al gol, era da un po' che non lo facevo". Poi ha parlato della qualificazione in Champions e del rinnovo: "Era un obiettivo molto importante per noi, ma ora non abbasseremo la guardia. Il rinnovo è una benedizione e sono felice di poter continuare con il club dove gioco da sempre". Infine, ha elogiato Carrick, suo allenatore: "Ha un ruolo fondamentale ed infonde fiducia in tutti noi. Ti fa venir voglia di lottare per lui e dare tutto in campo".
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