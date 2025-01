Manchester City e Chelsea si sfideranno all'Etihad Stadium per la ventitreesima giornata di Premier League: le probabili formazioni

Sergio Pace Redattore 24 gennaio - 18:30

Manchester City e Chelsea si affronteranno all'Etihad Stadium sabato 25 gennaio (18:30 ore italiane) nel match valevole per la ventitreesima giornata di Premier League. I Citizens di Pep Guardiola hanno ripreso la loro marcia in campionato dopo uno dei periodi più difficili vissuti negli ultimi anni. Le 3 vittorie e il pareggio con il Brentford hanno consentito ad Haaland e compagni di mantenere un ritmo all'altezza del blasone e della forza di un club di questo livello.

Qui Manchester City — La classifica, al momento, dice però che il City è ancora fuori dalle top 4 con 38 punti in 22 giornate, a 2 punti di distacco dal Chelsea quarto. La batosta, invece, è arrivata con l'incredibile sconfitta in rimonta subita al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain in Champions League.

Avanti 2-0 tra il 50' e il 53', il Manchester City si è sciolto come neve al sole lasciandosi rimontare dalla formazione parigina e chiudendo con un sonoro ko per 4-2. Cammino che in Champions ora si fa maledettamente complicato per i Citizens, al momento al 25esimo posto con 8 punti e fuori dalla griglia playoff.

La squadra di Guardiola ora si ritufferà in campionato, dove chiederà ad Haaland di continuare a segnare come fatto nelle ultime giornate dopo un periodo abbastanza opaco. Il bomber norvegese, 17 reti in stagione in Premier, ha timbrato il cartellino nell'ultimo periodo contro Leicester, West Ham (due volte), Ipswich e contro il Paris Saint-Germain in Champions.

Qui Chelsea — Il Chelsea di Enzo Maresca sembra aver trovato la chiave giusta per uscire fuori dal tunnel delle due brutte sconfitte di fila incassate nel West London derby contro il Fulham in casa e a Portman Road contro il pericolante Ipswich Town. Nelle ultime tre giornate i Blues hanno pareggiato 1-1 al Selhurst Park nell'altro derby londinese contro il Crystal Palace, 2-2 a Stamford Bridge contro il Bournemouth e battuto 3-1 il Wolverhampton.

Contro il Manchester City il Chelsea vorrà difendere e blindare il quarto posto in classifica. Per farlo, si affiderà alla verve e al fiuto del gol dell'immenso Cole Palmer, già 14 centri in campionato con 6 assist. A seguire, tra i migliori marcatori in Premier del Chelsea, figurano Nicolas Jackson con 9 gol e Noni Madueke con 6 sigilli.

Manchester City-Chelsea, le probabili formazioni — Guardiola per il match contro il Chelsea riproporrà il modulo 4-2-3-1 che vedrà tra i pali Ederson. Al centro della difesa la coppia formata Manuel Akanji e Ruben Dias, con Matheus Nunes e Josko Gvardiol sulle corsie laterali. In mediana Bernardo Silva sarà affiancato da Mateo Kovacic. Spostandoci più avanti, sulla zona trequarti capitan Kevin De Bruyne occuperà la posizione centrale alle spalle di Erling Haaland, con Phil Foden e Jérémy Doku nel ruolo di ali offensive.

Modulo a specchio per il Chelsea di Maresca, con Robert Sanchez in porta. Capitan Reece James e Marc Cucurella ad agire sulle corsie esterne della difesa a 4, con Tosin Adarabioyo e Trevoh Chalobah a completare il reparto arretrato dei Blues. In cabina di regia pronto Moisés Caicedo con al suo fianco Kiernan Dewsbury-Hall. Dietro all'unica punta, il senegalese Nicolas Jackson, ecco Cole Palmer con Noni Madueke e Pedro Neto.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Matheus Nunes, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Bernardo Silva, Kovacic; Foden, De Bruyne, Doku; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Dewsbury-Hall; Madueke, Palmer, Pedro Neto; N. Jackson. Allenatore: Enzo Maresca.