United e City si affrontano in una stagione deludente, ma il loro incrocio odierno all’Old Trafford potrebbe tracciare la mappa del potere nei prossimi anni. Analisi, visioni e identità a confronto per capire chi dominerà la Manchester del futuro

Nancy Gonzalez Ruiz 6 aprile 2025 (modifica il 6 aprile 2025 | 11:19)

Manchester United - Manchester City. C’è qualcosa di profondamente strano, quasi surreale, nel derby che oggi si consumerà all’Old Trafford. Non perché ci sia in palio un trofeo, né per il peso della classifica – anzi, è uno degli incroci meno prestigiosi a livello di posizionamento degli ultimi vent’anni – ma per quello che rappresenta: una resa dei conti generazionale tra due club in piena transizione, alla disperata ricerca di identità, potere e redenzione.

Manchester United: il labirinto del futuro senza mappa Il Manchester United, un tempo regno indiscusso del calcio inglese, ora vaga in una terra di mezzo. Non abbastanza forte per sognare in grande, né così debole da sprofondare. Un limbo che logora più della disfatta. Sir Jim Ratcliffe ha promesso rivoluzioni, disegnato stadi futuristici e avviato una rifondazione in pieno stile industriale, ma la realtà sul campo resta quella di una squadra monca, incapace di imporsi. Ruben Amorim - arrivato con grande entusiasmo della piazza - ha idee chiare, ma una rosa che le tradisce. La sua filosofia è strutturata, quasi dogmatica, ma si scontra con le scorie di anni di scelte sbagliate. La sua fortuna? È arrivato troppo tardi per essere colpevole. La sua sfida? Riuscire a costruire qualcosa mentre tutto intorno cade a pezzi. Eppure, sotto la cenere della mediocrità, qualcosa si muove. I giovani, i nuovi innesti, i ritorni da infortunio: Mount, Mainoo, Yoro, Dorgu... Sono nomi, certo, ma anche segnali. E oggi, proprio contro il nemico più vicino, può essere il giorno del riscatto… O della definitiva caduta.

Manchester City: il gigante che ha iniziato a perdere pezzi — Dall’altra parte c’è un Manchester City bifronte, in piena sindrome da Dr. Jekyll e Mr. Hyde: un giorno irresistibile, il giorno dopo irriconoscibile, stanco. Un colosso dalle gambe appesantite, che non corre più con la leggerezza di un tempo. Pep Guardiola ha costruito una macchina vincente, ma il motore non gira più come prima: dall’addio di De Bruyne all’infortunio di Haaland, il futuro inizia a sembrare decisamente meno dorato. Sfumati i veri obiettivi stagionali, oggi la qualificazione in Champions e la FA Cup sono un dovere. Orfano della mente del belga e senza il carisma di Gundogan, il City dovrà ricostruire: non un restyling, ma un cambio d’epoca. Ecco perché il derby è un’analisi del domani: chi dominerà nei prossimi anni?

Il peso invisibile del derby — Oggi non si gioca solo per i tre punti. Si gioca per un segnale, per dire: noi ci siamo, non siamo finiti. Le sfide personali saranno silenziose ma ovunque: Fernandes contro Foden, Marmoush contro Martinez, Amorim contro Guardiola. Due visioni che si guardano negli occhi: una cerca di farsi largo, l’altra di non annegare. Il Manchester derby 2025, per assurdo, è uno dei più importanti degli ultimi anni. Non per il presente, ma per il futuro. Non per i titoli, ma per i ruoli. Per il Manchester United, il futuro passa da una parola sola: Europa League. Vincere significherebbe tornare in Champions e salvare tutto. Non farlo, significherebbe continuare a sopravvivere in apnea. Eppure, qualcosa nell’aria suggerisce che il progetto Amorim ha margine. Basta che gli venga dato tempo e pazienza. Due lussi che, in questo club, sono spesso vietati. Per il City, invece, il futuro è una questione di rigenerazione. Non hanno bisogno di distruggere tutto: serve un innesto chirurgico di vitalità, idee, gambe. Ma serve subito.

Nessun trofeo sarà alzato sotto il cielo grigio di Manchester, ma chi uscirà vincitore da Old Trafford avrà conquistato qualcosa di più sottile: il diritto di crederci. Il permesso di guardare avanti. E forse, in fondo, è questo il senso di ogni grande derby: non solo dominare l’altro, ma dimostrare di esistere ancora. Meglio di lui. E per più tempo.