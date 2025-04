Vi ricordate di Nicky Butt? Ecco, l'ex mediano dei Red Devils non perde occasione per far parlare di sé

Lorenzo Ciabattini 19 aprile - 12:46

Cresciuto nell'Academy del Manchester United assieme a fenomeni come Beckham, Scholes, Neville e Giggs, con la prima squadra vinse sei Premier League e una Champions. Spesso veniva impiegato come primo rincalzo del centrocampo, subito dietro all'irlandese Keane, e stiamo parlando di Nicky Butt, alle spalle più di 250 gare con la maglia dei Red Devils di Sir Alex Ferguson. In occasione della festa per i suoi 50 anni, però, l'attuale dirigente del Salford l'ha combinata grossa.

Un ex colonna del Manchester United ha perso... la testa(ta) — Il tabloid The Sun ha rivelato che lo scorso gennaio una guardia di un locale era stata vittima di un'aggressione da parte di un ex calciatore. Ebbene, soltanto oggi si è scoperto che il responsabile era proprio Butt. Accettata la sanzione penale per lesioni personali gravi, in seguito al fatto avvenuto in una Farmhouse nei pressi di Great Tew (Oxfordshire), l'ex stella dello United ha accettato di effettuare una donazione in beneficenza per risarcire i danni.

"Ha rovinato la festa" — Secondo quanto riportato dal Sun, l'ex giocatore avrebbe perso il controllo alla festa per i suoi 50 anni, finendo per aggredire una guardia. Il personale del pub si era pure rifiutato di servirgli alcolici poco prima dell'incidente. La guardia avrebbe visto Butt urinare contro un muro nel cortile del locale, da lì è nata una discussione alla quale il festeggiato ha reagito con violenza. L'uomo della sicurezza è finito in ospedale per serie ferite al volto, riportando anche la frattura del setto nasale. In sostanza, avrebbe rimediato una testata "alla Zidane". Una fonte aveva dichiarato: "C'era sangue ovunque. Le persone erano scioccate nel vedere la guardia rientrare con il volto tumefatto... Ha rovinato una giornata che doveva essere speciale".

Ma non è la prima volta che Butt va "fuori di testa" — La guardia si è presa un periodo di pausa dal lavoro, poi è tornata in servizio. Butt invece è stato interrogato qualche giorno dopo l'aggressione. L'ex calciatore ha accettato l'ammonimento della polizia, che ora ne conserva i dettagli nel suo (già ricco, ndr) casellario giudiziale. Tra gli ospiti al cinquantesimo di Butt, c’erano star come David e Victoria Beckham, gli ex compagni Scholes e Neville, insieme alle rispettive partner. Butt, tuttavia, aveva dei precedenti. Nel 2019 era stato accusato di aggressione nei confronti dell’ex moglie Shelley, sebbene il Crown Prosecution Service avesse archiviato il caso per insufficienza di prove. Inoltre, lo scorso giugno è stato condannato a un anno di sospensione della patente per aver causato gravi danni per guida imprudente.