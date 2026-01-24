Un esordio all'Old Trafford è sempre un rito di passaggio, specialmente se sei il figlio della leggenda Wayne Rooney. Se l'ex calciatore riflette con nostalgia sul passare del tempo, i tifosi dello United sperano di averne trovato l'erede.

Pietro Rusconi Redattore 24 gennaio - 17:48

Il Manchester United si sta preparando al massimo in vista del big match di domani contro l'Arsenal. Michael Carrick vuole dare continuità alla prestazione fornita nel derby contro il Manchester City. Lo scontro coi citizens ha rallegrato e ridato fiducia ad un ambiente che sembrava ormai depresso e svuotato dopo le ultime partite guidate da Amorim. Giocatori rivitalizzati (Mainoo, Dorgu, Casemiro e Martinez su tutti) e associazioni sul campo che sembrano funzionare in maniera quasi naturale. Tuttavia, le buone notizie per i red devils non si sono limitate solo al match vinto. Nella serata di ieri infatti è arrivato il tanto atteso e mediatizzato debutto all'Old Trafford di Kai Rooney, figlio della leggenda rossa Wayne.

L'esordio di Kai Rooney con i red devils — Partito dalla panchina, il figlio d'arte è subentrato al 99' minuto poiché il match si era concluso per 0-0 al termine dei tempi regolamentari. La sfida metteva in palio l'accesso ai quarti di finale della FA Youth Cup e si disputava fra Manchester United U18 e Derby County U18. Il classe 2007, ala destra di ruolo, ha sostituito il difensore Godwill Kukonki per tentare un approccio più offensivo deciso dal mister Darren Fletcher. Il piano ha funzionato poiché la squadra di Manchester ha portato a casa la partita per 2-1 grazie all'autogol di Luca Crolla e alla rete dell'attaccante Chido Obi. L'esordio di Kai Rooney è avvenuto sotto gli occhi dello staff tecnico della prima squadra (tra cui il mister ad interim Carrick) e quelli dei suoi genitori. Infatti, sia la madre Coleen sia il padre Wayne erano allo stadio ad assistere al match.

I cori, a metà fra lo speranzoso e il nostalgico, recitavano "Rooney, Rooney" ad ogni tocco del pallone da parte del ragazzo. Kai Rooney ha già siglato una rete con l'U18 in Coppa di Lega contro il Birmingham City, ma la sede del match era il centro sportivo di Carrington. Il giovane talento, entrato nelle giovanili dei red devils nel 2020, continuerà la stagione dividendosi fra l'U16 e l'U18.