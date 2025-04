Manchester United-Manchester City: analisi e pronostico

Il City è dato come favorito ma in un derby può succedere di tutto. Lo United, del resto, ha vinto inaspettatamente la gara di andata. E spera di riconfermarsi sui rivali, quantomeno per togliersi una soddisfazione.

Federico Iezzi 5 aprile - 18:04

Cresce l'attesa per il big match di domani pomeriggio: Manchester United-Manchester City. Ecco il pronostico e l'analisi della partita. — Nessuna delle due squadra sta vivendo una bella stagione, ma un derby è sempre una partita speciale e vincerlo conta sempre. Vuoi per il morale, vuoi per la classifica, vuoi per la soddisfazione. Si gioca domani, ore 17;30 ad Old Trafford, il big match della 31° giornata di Premier League, il derby di Manchester: Red Devils contro Citizens.

Il momento dello United — 13° posto in classifica, 37 punti e ben 13 sconfitte: questo, finora, è il bilancio della disastrosa stagione del Manchester United. La squadra di Amorim si è tolta la soddisfazione di vincere lo scorso derby, in casa dei rivali, per 1-2 in rimonta, ma non ha mai trovato una continuità nei risultati. Lo United arriva al derby dopo aver vinto 3-0 in casa del Leicester per poi perdere ad Old Trafford contro il Nottingham Forest. In precedenza anche un pareggio con l'Arsenal e una vittoria per 3-2 contro l'Ispich Town. A fare impressione, comunque, è quel 13° posto in classifica che pone i Red Devils fuori da qualsiasi posto che conta.

Il momento del Manchester City — Per la squadra di Pep Guardiola le prospettive sono migliori, almeno in parte. Lungo tutta la stagione i Citizens sono stati funestati da infortuni importanti e hanno spesso faticato a fare punti. Attualmente il City è quinto in classifica e quindi fuori dalle prime quattro che garantiscono la qualificazione alla prossima Champions League. Gli uomini di Pep Guardiola sono a un punto dal Chelsea (quarto), l'ultima squadra in corsa per la Champions League, che domenica farà visita al Brentford, undicesimo in classifica. L'ultima tegola è di qualche giorno fa: l'infortunio alla caviglia del fenomeno Haaland che sarà fuori per cinque o addirittura sette settimane. Al suo posto, come punta, ci sarà Marmoush.

I precedenti — In tutto, dal 1881 ad oggi, si sono giocati, nelle varie competizioni, ben 195 derby di Manchester. Il maggior numero di vittorie è dello United: i diavoli rossi hanno vinto ben 80 gare. Gli odiati avversari si fermano a 63. I pareggi sono stati 53, segno che questa è spesso una sfida combattuta e aperta. Curiosamente le due squadre sono quasi in parità nel numero dei gol segnati: 275 il City e appena tre in più (278) i rivali in maglia rossa. Nel momento peggiore della sua storia il Manchester United sembra trovare il sorriso soltanto nel derby con il City. Dalla Finale di FA Cup vinta nella passata stagione fino a quella di Community Shield persa ai rigori in estate, e infine alla vittoria nell'andata di Premier League all'Etihad. Sono tre sfide consecutive che i red devils non perdono nei 90 minuti contro quella che è ancora considerata come una delle compagini più forti al mondo. A tale notizia si aggiunge quella del bilancio positivo di Ruben Amorim contro Pep Guardiola, un privilegio che possono vantare pochi allenatori al mondo. Sono infatti due le vittorie del portoghese, una quella del catalano, oltre a un pareggio, considerando anche il suo passato allo Sporting Lisbona.

Il pronostico — Secondo le quote i favoriti sono gli ospiti: la vittoria Il segno 2 è dato a 2.10, il segno 1 a 3.20 e il segno X a 3.50. In base alle statistiche si propende per l’over 2,5, proposto a 1.58, mentre l’under 2,5 è indicato a 2.20. L’eventualità che entrambe le squadre vadano a segno è indicata a 1.51.