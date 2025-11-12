Una serata davvero da incorniciare per Ruben Butt, figlio di Nicky Butt, leggenda del Manchester United, che ha realizzato una doppietta al suo esordio da titolare con il Salford City

Giorgio Trobbiani 12 novembre - 16:32

Nicky Butt, ex centrocampista, è senza dubbio uno dei giocatori nella storia del Manchester United più amati per quello che ha fatto con i colori dei Red Devils. Appartenente alla famosa 'classe del '92' che annoverava anche gente del calibro di Beckham,Scholes,Giggs e i fratelli Neville, Butt ha fatto la storia del Manchester United e, suo figlio Ruben, sembra davvero pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel calcio inglese, almeno nei bassi livelli professionistici per il momento.

La serata di gloria di Ruben Butt, il figlio di Nicky — Sì perché Ruben Butt, giovanissimo classe 2007, nella serata di ieri ha fatto il suo esordio da titolare con la maglia del Salford City nel Vertu Trophy in League Two britannica, quella che una volta era la nostra Serie C2, la prima porta del professionismo. La squadra della League Two ha battuto i Wolves Under-21 per 4-2, aggiudicandosi il primo posto nel proprio girone e raggiungendo i sedicesimi di finale. Nei quattro gol realizzati dal Salford c'è, e molto, lo zampino di Ruben Butt autore di una doppietta pesantissima.

Il Salford, fra l'altro, è il club di proprietà proprio del papà di Ruben, Nicky, che insieme ai vecchi compagni del Manchester United ha acquistato la società inglese nella quale, nel novembre del 2024, ha esordito proprio il classe 2007 che ieri ha fatto la sua prima apparizione anche da titolare condita da una doppietta che ricorderà per moltissimo tempo. Il giovane Ruben potrà augurarsi che la sua carriera possa essere almeno vicina a quella del padre che, nei suoi anni da calciatore, ha collezionato numeri incredibili: 39 presenze con la nazionale inglese e 411 gettoni in Premier League con le maglie di Manchester United, Newcastle e Birmingham.