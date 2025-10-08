Scholes incorona Tonali: “È il miglior centrocampista della Premier League”

Arrivano elogi importanti all'indirizzo di Sandro Tonali e colui che li ha fatti è Paul Scholes . Secondo la leggenda del Manchester United , il centrocampista del Newcastle è il migliore nel suo ruolo in Premier League . L'inglese ne ha parlato durante il programma sportivo The Overlap, analizzando l'attuale edizione della massima competizione nazionale.

Paul Scholes viene considerato uno dei migliori centrocampisti inglesi nella storia del calcio. Durante la sua carriera agonistica ha vestito soltanto la maglia del Manchester United, diventandone una leggenda. Nei suoi anni coi Red Devils, ha vinto ben 28 trofei tra i quali spiccano le 11 Premier League e 2 Champions League , vinte nel 1999 e nel 2008 . Attualmente, oltre ad essere opinionista sportivo, è anche uno dei proprietari del Salford City insieme ad alcuni ex compagni dello United come Giggs , i fratelli Neville e Nicky Butt .

Di recente, nel corso del programma sportivo inglese The Overlap, il classe 1974 ha commentato l'attuale edizione del campionato inglese parlando anche dei centrocampista che attualmente giocano in Inghilterra. La leggenda dei Red Devils ha elogiato in particolar modo Sandro Tonali, ex Milan oggi al Newcastle, mettendolo a confronto con Declan Rice dell'Arsenal. Secondo Scholes, l'italiano è il miglior centrocampista della Premier ed ecco le sue parole: “A centrocampo preferisco semplicemente quei centrocampisti che sono più controllati, i quali hanno un po' più di stile nel gioco e che spesso possono realizzare gol. Io adoro Sandro Tonali. È stato brillante e molto bravo. Per me è il miglior centrocampista della Premier League. Voi direte Declan Rice, ma penso che Tonali sia migliore del giocatore dell'Arsenal. Non fraintendetemi, Rice mi piace molto e penso che abbia tutto. Delle volte, però, ha la tendenza a toccare il pallone un po’ troppo e cerca di apparire un po’ più elegante del necessario. Anche se entrambi sono buonissimi giocatori, io preferisco Tonali”.