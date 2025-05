Il Manchester City ha reso nota la maglia home per la stagione 2025-26: per i Citizen sarà un ritorno al passato

Mattia Celio 13 maggio 2025 (modifica il 13 maggio 2025 | 13:20)

Il Manchester City guarda già alla prossima stagione. Nelle ultime ore, sul proprio sito social, la squadra allenata da Pep Guardiola ha ufficialmente rivelato le divise che verranno indossate nell'annata 2025-26. La presentazione è avvenuta tramite un video subito postato sui canali web dei Citizens.

Erling Haaland, Manuel Akanji, Oscar Bobb e Alex Greenwood presentano la nuova maglia home del Manchester City

Manchester City, ecco le nuove maglie: ritorno agli anni'70 — Una giornata importante per il Manchester City. Nelle ultime ore, la squadra di Pep Guardiola, in collaborazione con PUMA, ha reso note le divise per la stagione 2025-26. Si tratta di un momento storico poiché, per la prima volta, la maglia home sarà caratterizzata dalla famosa "fascia", design a strisce diagonali reso iconico nelle precedenti trasferte del City.

La nuova versione della maglia Home, come mostra la foto, abbina l'inconfondibile base celeste del City ad una fascia bianca. Introdotta per la prima volta sulle divise negli anni '70 e indossata da grandi campioni del club come Mike Summerbee, Colin Bell, Francis Lee e Tony Book, la fascia vanta una lunga storia sulle divise del City. Storicamente presente sulle divise da trasferta, questo iconico stile del City fa il suo debutto nella versione Home per la stagione 25/26, creando un legame con il passato e colmando il divario tra le diverse generazioni di tifosi del City.

Il Manchester City e PUMA hanno celebrato il lancio della divisa Home di quest'anno con un filmato, diretto da Glenn Kitson, che presenta un talent show condotto da John Thompson di The Fast Show e Cold Feet, con la partecipazione di numerosi giocatori come Erling Haaland, Manuel Akanji, Oscar Bobb e Alex Greenwood. Il debutto della nuova divisa avverrà a giugno in vista del Mondiale per Club.

Marco Mueller, Senior Director of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA, ha dichiarato: "Siamo davvero entusiasti di presentare per la prima volta sulla divisa Home l'iconica fascia, resa famosa dai tempi delle partite in trasferta. Sia con questa divisa che con tutte le nostre divise per la prossima stagione, i tifosi di tutto il mondo ricorderanno che con la nostra partnership facciamo le cose in modo diverso, vogliamo superare i limiti di design, creatività e innovazione".