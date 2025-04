Guardiola boccia Matheus Nunes: “Non è sufficientemente intelligente”

Guardiola su Nunes: "Può diventare un buon terzino grazie al suo fisico"

Nuovo ruolo per Matheus Nunes. Da centrocampista a terzino destro. Una mossa che ha lasciato sorpresi i tifosi del Manchester City. Primo tra tutto lo stesso giocatore portoghese di origini brasiliane. Proprio Pep Guardiola, al termine della sfida con i cugini dello United, ha spiegato ai microfoni il motivo di questa sua decisione, ovvero una "bocciatura" come centrocampista: "Penso che Matheus Nunes non sia un giocatore adatto a giocare al centrocampo, perché non è abbastanza intelligente e non ha la necessaria compostezza". Era stato scelto dallo stesso tecnico catalano per sostituire Rodri dopo il suo infortunio ma il classe '98 non si è rivelato all'altezza del compito. Forse perché, secondo Guardiola, il centrocampista non è il ruolo adatto a lui.