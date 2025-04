Koller e la sua squadra, dunque, si presentavano da campioni in carica della competizione. Ma l'esito è stato differente rispetto alle precedenti annate. Infatti, l'Al Ahly è uscito in semifinale contro la squadra sudafricana Mamelodi. Una doppia sfida persa per via dei gol in trasferta, visto che sia l'andata che il ritorno sono finiti in parità. L'uscita di scena dei campioni non è stata accolta bene dai tifosi egiziani, i quali hanno mostrato tutto il loro disappunto al fischio finale.