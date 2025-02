Marcelo si ritira: eterno amico di CR7, la passione per Maldini e la fame di trofei

Marcelo si ritira dal calcio giocato. La sofferta decisione arriva dopo un ritorno in patria piuttosto anonimo e la comunica con un video sui propri canali social. “Il mio amore per il calcio è merito di mio nonno - racconta - che voleva che diventassi un calciatore professionista e ha fatto di tutto per aiutarmi ad esaudire questo suo sogno". E la promessa di restare madrileño a vita, un sentimento che non si può spiegare: "Lì ho creato la mia famiglia e ho chiuso diventando uno dei capitani con tante notti magiche vissute al Bernabéu”.