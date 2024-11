Marco Angulo è morto a 22 anni dopo un mese in ospedale. Non ce l'ha fatta in seguito ad un incidente stradale: tragedia in Ecuador.

Enrico Pecci 12 novembre - 11:15

Una nuova tragedia sconvolge il mondo del calcio ed in particolare l'Ecuador. Il calcio ecuadoriano piange infatti la scomparsa di Marco Angulo, calciatore di soli 22 anni morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale. Il 22enne, con un passato anche in Mls, non ce l'ha fatta dopo 35 giorni trascorsi in ospedale.

Marco Angulo è morto: nuovo lutto nel mondo del calcio — La tragica e prematura scomparsa di Angulo è stata annunciata dal suo club di appartenenza in Ecuador, il Liga de Quito, che ha comunicato la morte del centrocampista attraverso i propri canali ufficiali. Angulo in passato ha vestito anche le maglie del Cincinnati FC in Major League Soccer ed anche della Nazionale ecuadoriana. Il calciatore aveva collezionato 3 presenze con l'Ecuador.

Estarás siempre en nuestros corazones querido amigo. 🕊️ pic.twitter.com/vWmAAKehpl

— LDU Oficial (@LDU_Oficial) November 12, 2024

Marco Angulo non ce l'ha fatta: l'annuncio del club — Angulo era ricoverato in ospedale da più di un mese, esattamente 35 giorni, ma purtroppo non ce l'ha fatta in seguito alle gravi ferite riportate. Nello stesso incidente fatale per l'ex centrocampista erano morti un altro giovane calciatore, Roberto Cabezas ed una terza persona, Victor Charcopa Nazareno.