È vigilia di derby anche a Londra . Domani, allo Stamford Bridge, il Chelsea di Maresca ospiterà i rivali cittadini dell' Arsenal . I Gunners stanno perdendo contatto da Liverpool e Manchester City, ma il tecnico italiano non ha dubbi sulla forza della squadra di Arteta . Maresca ha presentato il match in conferenza stampa.

Chelsea-Arsenal, la carica di Maresca: "Siamo lì con Manchester City, Arsenal e Liverpool"

Maresca è tornato sul big match perso a Liverpool e sui confronti diretti con le favorite al titolo in Premier League: "Pensi che meritassimo di perdere contro il Liverpool?". Il tecnico ci crede: "Siamo lì e non si può vedere una grande differenza quando giochiamo questo tipo di partite. Questa è la cosa più importante. Non ho dubbi se è domenica o se è la prossima partita, ma di sicuro saremo lì e vinceremo questo tipo di partite. Nessun dubbio". Il Chelsea di Maresca è già pronto per il prossimo step.