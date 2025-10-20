Cresciuto nel Montpellier, il 20 enne è stato il principale protagonista della vittoria dei nordafricani. Il mondo ha conosciuto un nuovo fenomeno e adesso sotto con le offerte.

Il Mondiale U20 si è da poco concluso con una grande sorpresa. O forse no. Il Marocco da anni sta dando segnali di grande crescita nel calcio mondiale. Se per molti la semifinale conquistata nel Mondiale 2022 era stata un miracolo, o solo un caso, la vittoria di ieri nella finale contro l'Argentina ha dato prova che ora i nordafricani sono un avversario da temere con giovani pronti a sfondare. Primo tra tutti Othmane Maamma, eletto miglior giocatore del torneo.

Marocco, chi è Othmane Maamma: un misto tra tecnica e potenza — Come si sa, da ogni torneo giovanile emergono futuri campioni pronti a dire la propria nel mondo calcio. In un colpo da sconosciuti si può arrivare sotto gli occhi di tutti. Bisogna però essere bravi a cogliere queste opportunità più uniche che rare e Othmane Maamma c'è riuscito alla grande. Classe 2005, ala destra del Watford, combina la potenza fisica con una tecnica raffinata che gli permette di decidere le partite in situazioni di uno contro uno.

Cresciuto nelle giovanili del Montpellier, l'attaccante ha esordito nel 2022 con la seconda squadra del club francese realizzando 8 reti in 28 partite. Numeri che hanno convinto la dirigenza a promuoverlo in squadra con i grandi nel 2023. In due anni ha disputato 14 partite e realizzato 2 reti prima di approdare, appunto, al club di Pozzo nella scorsa sessione di mercato.

Il suo gioco ha qualcosa di mistico: la potenza nella corsa,il tiro avvelenato e la persistenza nell'uno contro uno evocano le classiche ali. Con una diabolica capacità di rompere le linee nel dribbling e con un naturale istinto di sbilanciamento, Maamma è il classico giocatore che tutti cercano quando la squadra ha bisogno di ossigeno o magia.

Durante il Mondiale, il 20 enne è stata l'anima del Marocco, tanto da meritare il premio di miglior giocatore del torneo dopo aver segnato un gol e fornito quattro assist in sette partite, tra cui quello decisivo al compagno Zabiri nella finale contro l'Argentina. Le porte del calcio mondiale adesso sono più che aperte per lui e non stupirebbe se già a gennaio più di qualche big europea iniziasse a fare offerte per il neo fenomeno.