Il direttore sportivo si lascia andare alle critiche nei confronti per un presunto fallo da penalty poi non assegnato. Inoltre, accusa comportamenti non adeguati nei confronti del club

Gianmarco Inguscio 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 11:00)

Il Marsiglia esce nuovamente sconfitto dalla quarta sfida di Champions League contro l'Atalanta, ma anche questa volta la formazione allenata da Roberto De Zerbi ha rivendicato un episodio chiave al termine del match: un calcio di rigore netto. Ne è convinto anche il direttore sportivo del Marsiglia, Medhi Benatia che, anche in onore di un altro episodio avvenuto nel match con il Real Madrid, classifica la classe arbitrale presuntuosa e arrogante, soprattutto nei confronti del club francese.

Marsiglia-Atalanta: un episodio che ha cambiato il risultato — Dopo aver archiviato novanta minuti di gioco a reti bianche, sembrava che il match tra Marsiglia e Atalanta andasse in una direzione di parità. Eppure, Lazar Samardzic sblocca il risultato con un'azione personale regalando i tre punti ai bergamaschi, ma è proprio da un'azione precedente che nasce il disappunto del Marsiglia e della società tutta.

Un episodio controverso in aerea di rigore: il calciatore nerazzurro Ederson, pasticcia e colpisce la sfera con un braccio. I francesi chiedono un rigore, ma il direttore di gara lascia correre e qualche istante più tardi decreta il vantaggio dell'Atalanta. Al termine del match, non si sono fatte attendere le critiche del direttore sportivo Benatia, che non ha accolto di buon grado la decisione del direttore di gara.

Marsiglia Benatia, le dichiarazioni del direttore sportivo del Marsiglia — Senz'altro dure le parole di Benatia: "Il rigore è netto, abbiamo visto tutti la posizione del braccio non regolare di Ederson. Questa è la seconda che subiamo una decisione così delicata. Infatti nella gara contro il Real Madrid il direttore di gara ha assegnato agli avversari un rigore poco chiaro, ma contro l'Atalanta siamo stati derubati. Inoltre, non condivido l'atteggiamento presuntuoso e arrogante da parte degli arbitri. Dopo questi episodi, dobbiamo concentrarci e fare al meglio il nostro lavoro, perché siamo i grado di ottenere risultati più soddisfacenti". Poi il dirigente dell' OM ha concluso: "Nella prossima partita affronteremo il Brest e dobbiamo vincere per riscattare subito questa delusione europea".

Marsiglia e un andamento in Champions che non soddisfa gli obiettivi — Attualmente, i francesi si trovano in venticinquesima posizione nel maxi girone di Champions League e vantano appena tre punti conquistati grazie al netto successo di 4-0 al Vélodrome, contro gli olandesi dell'Ajax. Tuttavia, nelle prossime quattro giornate, secondo l'agenda europea, gli undici di De Zerbi affronteranno Newcastle, Royal Union SG e infine Liverpool e Club Brugge. Il tempo per svoltare i risultati negativi e abbandonare la coda del gruppo è sufficiente, soprattutto, per una squadra come il Marsiglia che nel campionato francese di Ligue 1, occupa il secondo posto a due lunghezze dai campioni in carica del PSG.