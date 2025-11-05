Olympique Marsiglia-Atalanta, dove vedere il match in tv e streaming LIVE

La squadra allenata da De Zerbi ospita una Dea reduce da ben cinque pareggi di fila e la prima sconfitta in A contro l'Udinese

La quarta giornata della Champions League metterà di fronte l'Olympique Marsiglia e l'Atalanta e, di seguito, vi forniremo le informazioni sul dove vedere la partita. Le due compagini si affronteranno alle ore 21:00 di questa sera al Velodrome.

Olympique Marsiglia-Atalanta, dove vedere la gara — Tra le due squadre c'è soltanto un punto di differenza e sono anche abbastanza vicine nella classifica della league phase ed entrambe, nella giornata precedente, non hanno conquistato la vittoria. La sfida tra Marsiglia ed Atalanta avrà inizio alle ore 21:00 di questa sera e sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport. In streaming, invece, l'incontro si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

Il momento di forma delle due squadre — In questa stagione, l'Olympique Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi sta andando molto bene a livello nazionale. Nell'edizione in corso della Ligue 1, il club transalpino occupa la seconda posizione con 22 punti, a -2 dal Paris Saint-Germain capolista. Nell'ultimo turno di campionato, l'OM ha vinto 0-1 in casa dell'Auxerre grazie al gol di Angel Gomes. In Champions, invece, i francesi hanno perso 2-1 contro Real Madrid e Sporting Lisbona e hanno vinto 4-0 contro l'Ajax. Tra le fila dei marsigliesi spicca l'inglese Mason Greenwood, 8 gol e 4 assist fino a questo momento.

Da poco più di un mese, l'Atalanta di Ivan Jurić non riesce a vincere una partita tra campionato e coppe. L'ultima vittoria risale al 30 settembre, quando la Dea ha vinto 2-1 contro il Club Brugge nella massima competizione europea. Dopo il match appena citato, i nerazzurri hanno ottenuto ben cinque pareggi di fila, tra cui quello in Champions contro lo Slavia Praga che ieri ha perso 0-3 contro l'Arsenal, ed una sconfitta, la prima in quest'edizione della Serie A, contro l'Udinese decisa dall'ex Nicolò Zaniolo.

Probabili formazioni — Oltre allo squalificato Emerson Palmieri, il Marsiglia dovrà fare a meno di diversi giocatori per infortunio, tra cui Weah, Traorè, Balerdi e Kondogbia, mentre è in dubbio la presenza di Aguerd. L'Atalanta, invece, non avrà a disposizione i lungodegenti Bakker e Scalvini e sono in dubbio De Roon, Maldini e Kolasinać.

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-3-2-1): Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, U. García; Vermeeren, Højbjerg, O'Riley; Greenwood, Paixão; Aubameyang. All: De Zerbi

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, Pasalić, Zappacosta; De Ketelaere; Lookman, Krstović. All: Jurić