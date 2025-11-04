Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma mercoledì 5 novembre

Filippo Montoli 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 20:02)

Il mercoledì della quarta giornata di Champions League ha in programma la sfida tra Marsiglia e Atalanta. La gara è in programma al Velodrome alle ore 21:00 del 5 novembre. I francesi puntano alla seconda vittoria casalinga nella competizione su due, mentre i bergamaschi sono alla ricerca dei primi punti in trasferta. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Marsiglia-Atalanta.

I precedenti tra le due squadre — Le due squadre si sono affrontate due sole volte in tutta la storia e molto recentemente. Le gare risalgono alla stagione 2023/24, quando entrambe disputavano la Europa League. Nell'edizione vinta proprio dai bergamaschi, Marsiglia e Atalanta si affrontarono nelle Semifinali. L'andata, in Francia, finì 1-1. Al vantaggio di Scamacca rispose Mbemba dopo pochi minuti.

Al ritorno non ci fu storia. La squadra di Gasperini si impose con un netto 3-0 nel proprio stadio. Il primo tempo fu dominato, ma chiuso solo sull'1-0 grazie a un gol di Lookman. Nella seconda frazione di gioco, il Marsiglia di Gasset fu costretto a sbilanciarsi per trovare il pareggio, finendo invece per subire altri due gol. Il primo fu di Ruggeri e il secondo di Touré, a tempo ormai scaduto.

Le probabili formazioni — MARSIGLIA (3-4-1-2): Rulli; Pavard, Egan-Riley, Emerson; Murillo, Hojbjerg, O'Riley, Garcia; Gomez; Vaz, Aubameyang. Allenatore: Roberto De Zerbi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Brescianini, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Ivan Juric.

Marsiglia-Atalanta, il pronostico di DDD — Per i bookmakers il Marsiglia viene dato come favorito, con una quota di 2, a dimostrazione dell'incertezza sul possibile esito finale. Seguono il 3.20 dell'Atalanta e il pareggio a 3.70. A fare la differenza è soprattutto l'andamento delle due squadre in casa e in trasferta. I francesi, in tutte le competizioni, non hanno mai perso al Velodrome, vincendo 5 delle 6 partite disputate. Nell'unica gara casalinga della competizione, De Zerbi ha rifilato un 4-0 all'Ajax.

L'Atalanta, invece, ha vinto solo una partita in trasferta delle 6 giocate. Gli unici tre punti sono arrivati contro il Torino. Per il resto si contano 3 pareggi e 2 sconfitte. Tra queste, l'unica gara disputata fuori casa in Champions League, quella con il Psg e terminata 4-0. Per questi motivi, il pronostico del risultato esatto di Marsiglia-Atalanta è 2-1.