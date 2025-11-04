derbyderbyderby calcio estero Marsiglia-Atalanta, chi avrà la meglio tra De Zerbi e Juric? Il pronostico di DDD

CHAMPIONS LEAGUE

Marsiglia-Atalanta, chi avrà la meglio tra De Zerbi e Juric? Il pronostico di DDD

Marsiglia Atalanta pronostico
Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma mercoledì 5 novembre
Filippo Montoli
Filippo Montoli

Il mercoledì della quarta giornata di Champions League ha in programma la sfida tra Marsiglia e Atalanta. La gara è in programma al Velodrome alle ore 21:00 del 5 novembre. I francesi puntano alla seconda vittoria casalinga nella competizione su due, mentre i bergamaschi sono alla ricerca dei primi punti in trasferta. Ecco il  pronostico della redazione di DDD su Marsiglia-Atalanta.

I precedenti tra le due squadre

—  

Le due squadre si sono affrontate due sole volte in tutta la storia e molto recentemente. Le gare risalgono alla stagione 2023/24, quando entrambe disputavano la Europa League. Nell'edizione vinta proprio dai bergamaschi, Marsiglia e Atalanta si affrontarono nelle Semifinali. L'andata, in Francia, finì 1-1. Al vantaggio di Scamacca rispose Mbemba dopo pochi minuti.

Marsiglia-Atalanta, chi avrà la meglio tra De Zerbi e Juric? Il pronostico di DDD- immagine 2
Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante del Marsiglia. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Al ritorno non ci fu storia. La squadra di Gasperini si impose con un netto 3-0 nel proprio stadio. Il primo tempo fu dominato, ma chiuso solo sull'1-0 grazie a un gol di Lookman. Nella seconda frazione di gioco, il Marsiglia di Gasset fu costretto a sbilanciarsi per trovare il pareggio, finendo invece per subire altri due gol. Il primo fu di Ruggeri e il secondo di Touré, a tempo ormai scaduto.

Le probabili formazioni

—  

MARSIGLIA (3-4-1-2): Rulli; Pavard, Egan-Riley, Emerson; Murillo, Hojbjerg, O'Riley, Garcia; Gomez; Vaz, Aubameyang. Allenatore: Roberto De Zerbi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Brescianini, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Ivan Juric.

Marsiglia-Atalanta, chi avrà la meglio tra De Zerbi e Juric? Il pronostico di DDD- immagine 3
Gianluca Scamacca, attaccante dell'Atalanta. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Marsiglia-Atalanta, il pronostico di DDD

—  

Per i bookmakers il Marsiglia viene dato come favorito, con una quota di 2, a dimostrazione dell'incertezza sul possibile esito finale. Seguono il 3.20 dell'Atalanta e il pareggio a 3.70. A fare la differenza è soprattutto l'andamento delle due squadre in casa e in trasferta. I francesi, in tutte le competizioni, non hanno mai perso al Velodrome, vincendo 5 delle 6 partite disputate. Nell'unica gara casalinga della competizione, De Zerbi ha rifilato un 4-0 all'Ajax.

L'Atalanta, invece, ha vinto solo una partita in trasferta delle 6 giocate. Gli unici tre punti sono arrivati contro il Torino. Per il resto si contano 3 pareggi e 2 sconfitte. Tra queste, l'unica gara disputata fuori casa in Champions League, quella con il Psg e terminata 4-0. Per questi motivi, il pronostico del risultato esatto di Marsiglia-Atalanta è 2-1.

Leggi anche
Olympique Marsiglia-Atalanta, la formazione coi più grandi dei due club
Oxlade-Chamberlain torna all’Arsenal ma… solo per allenarsi con la squadra

© RIPRODUZIONE RISERVATA