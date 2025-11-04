Se il giocatore che ti fa sussultare di più è il tuo portiere, significa che qualcosa non ha funzionato per il verso giusto. Ci si aspettava di più. Le parole di Conte, nel pre partita, avevano caricato l'ambiente. La formazione, al netto di Lukaku e De Bruyne, è quella titolare: Lobotka torna in cabina di regia, Hojlund riparte titolare. Però, al Maradona finisce 0-0.
Champions League
Napoli, la Champions è ancora amara: finisce 0-0 al Maradona con l’Eintracht
Napoli-Eintracht Francoforte, il primo tempo—
Mezzora di cori e di sventolio di bandiere: solo Elmas scalda i guanti al portiere avversario, ma nessun altro tiro si registra in questo primo tempo. Anche dalla sponda tedesca non si registrano azioni pericolose. Il Napoli attacca ma non conclude, domina il possesso palla ma non finalizza. Verso il finire della prima frazione, il Napoli tenta di sfondare sulla destra con le combinazioni fra Di Lorenzo, Politano ed Anguissa. "Il Maradona vuole vincere", canta lo stadio, e con calma la squadra di Conte cerca di trovare un varco. Al 39°, un tiro di Anguissa - di sinistro sopra la traversa - sconforta i tifosi di casa. Il possesso palla conta 64% per gli azzurri: di tiri, però, se ne conta uno solo, come gli avversari.
Napoli-Eintracht Francoforte, il secondo tempo—
Il secondo tempo non comincia bene per il Napoli: l'arbitro estrae il primo cartellino giallo della partita, ai danni di Rrahmani. L'inerzia, almeno nei primi dieci minuti della ripresa, non sembra effettivamente diversa rispetto ai primi quarantacinque: al 56°, due corner consecutivi per il Napoli, non sfruttati dalla squadra di casa. Come se non bastasse, alle scarse emozioni di questa partita, si uniscono le premature perdite di tempo della squadra tedesca poco prima dell'ora di gioco.
Al minuto 67°, passaggio di Elmas che trova McTominay in area: lo scozzese si gira, ma il tiro, flebile, viene deviato in corner; dalla seguente battuta, nulla di fatto. Al 77°, avanzata del Napoli: tentativo di Gutierrez da lontano, che finisce a lato. Azione nitida per il Napoli, quando scocca il minuto 82°: Lang in mediana fa correre Anguissa sulla destra, palla arretrata per McTominay che spedisce in curva.
Nei cinque minuti di recupero concessi dall'arbitro nel secondo tempo, nulla di fatto, se non qualche parata del portiere tedesco: i neoentrati Lang e Neres hanno le polveri bagnate, e non hanno messo in difficolta i laterali della difesa tedesca. Per il Napoli, è un'occasione persa: oltre ad aver collezionato il secondo 0-0 consecutivo, non approfitta di un'avversaria abbordabile per migliorare la classifica Champions.
