Se il giocatore che ti fa sussultare di più è il tuo portiere, significa che qualcosa non ha funzionato per il verso giusto. Ci si aspettava di più. Le parole di Conte, nel pre partita, avevano caricato l'ambiente. La formazione, al netto di Lukaku e De Bruyne, è quella titolare: Lobotka torna in cabina di regia, Hojlund riparte titolare. Però, al Maradona finisce 0-0.