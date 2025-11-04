Napoli-Eintracht: i precedenti dei partenopei contro le tedesche

Dalla magica notte di Stoccarda alle quattro reti rifilate al Wolfsburg quando sulla panchina azzurra c'era Benitez: sono ben dieci squadre diverse le tedesche contro cui il Napoli ha disputato almeno una partita europea, dal 1967 al 2025

A Fuorigrotta è tutto pronto, sarà la quarta volta che il Napoli e l' Eintracht Francoforte si sfideranno nella loro storia. Il match è previsto per le 18.45 e sarà valido per la quarta giornata della fase campionato della Champions League . Il precedente più sentito fra le due compagini è sicuramente quello della stagione 2022/23, quando - tra andata e ritorno - la squadra futura Campione d'Italia rifilava ai tedeschi ben cinque gol. La partita con questi ultimi non è sentita solo dal punto di vista, ma anche per quello sociale: indimenticabile, nell'accezione più negativa del termine, l'inciviltà dei "tifosi" tedeschi accorsi qui a Napoli nel marzo di due anni fa.

Ma, non solo Eintracht . Il Napoli è partito spesso alla volta della Germania , ed ha altrettanto spesso accolto nel catino di Fuorigrotta squadre tedesche. In questo articolo, tutti i precedenti della squadra azzurra contro le squadre tedesche, dal 1967 fino alla partita di stasera.

Il Napoli e le tedesche, tutti i precedenti

Hannover 96, 1967 — Era il giorno di San Gennaro del 1967, sulla panchina del Napoli c'era Il Petisso Pesaola. Era l'andata del primo turno dell'ormai estinta Coppa delle Fiere: al San Paolo, arriva l'Hannover della repubblica federale tedesca. Ci pensa il gol di Girardo, centrocampista veneto, poi un autorete di Laszig e la doppietta di Altafini. Il ritorno, finì 1-1: prima Barison porta in vantaggio il Napoli, segue il pareggio di Straschitz.

Eintracht Francoforte, 1969, 1994, 2022 e 2025 — Ben quattro precedenti con il Francoforte. Il primo, durante la seconda giornata della fase a gruppi della Coppa delle Alpi 1969: segna Kraus, poi pareggia Barison, ma per i tedeschi chiude Holzenbein per il 2-1 finale.

Le due squadre, si incontrano successivamente nel 1994, per gli ottavi di finale di Coppa Uefa. L'andata in Germania, si chiude 1-0 a causa di un'autorete sfortunata di Buso. Con lo stesso risultato, la partita di ritorno al San Paolo il 7 dicembre: la partita, termina con un lancio di bottigliette e sassi sul terreno di gioco. La società azzurra veniva punita con la squalifica del campo. Le cronache dell'epoca raccontano che un sasso sfiorava il guardalinee, ed una bottiglietta colpiva l'attaccante Legat.

Passano diciotto anni, e i due team si incontrano nuovamente: andata in Germania di marca azzurra, grazie ai gol di Osimhen e Di Lorenzo. Al Maradona, stessa storia: 3-0, doppietta dell'attaccante nigeriano, e rigore trasformato dal polacco Zielinski.

Napoli-Eintracht Francoforte, martedì 4 novembre ore 18.45 — Questo pomeriggio al Maradona, le due squadre si affrontano ancora. Ai tifosi tedeschi è stato plausibilmente vietato l'accesso in Italia. In segno di protesta, i dirigenti tedeschi hanno disertato il pranzo Uefa ed anche il consueto walkaround sul prato dello stadio. Ne faremo a meno...

Stoccarda, 1969 e 1989 — Due precedenti con lo Stoccarda, in entrambe le occasioni c'era ancora il muro che divideva Berlino. Nel 1969/70, sedicesimi di finale della Coppa delle Fiere: andata, 0-0 in Germania; ritorno, 1-0, rete di Canzi - diciassette presenze nella stagione 69/70 - al San Paolo.

Ben più importante il secondo e ultimo incontro fra le due squadre. Finale d'andata di Coppa Uefa al San Paolo, il Napoli vince 2-1: va in rete Maurizio Gaudino - papà di Orta di Atella, mamma di Frattaminore - poi ci pensano un rigore di Maradona ed un gol di Careca per il 2-1 finale. La finale, il 17 maggio 1989, finiva 3-3: prima Alemao, poi pareggia Klinsmann, allunga il Napoli prima con Ferrara e poi con Careca; i tedeschi accorciano grazie con un'autorete di Carnevale e poi con il gol di Schmaler al 91esimo, mentre i tifosi già festeggiavano: era il primo trofeo europeo della storia del Napoli.

Kaiserslautern, 1982 — Un solo precedente, che risale ai sedicesimi di finale di Coppa Uefa stagione 1982/83: l'andata si giocava al San Paolo, e finisce 2-1 a favore dei tedeschi (rete azzurra di Ramon Diaz); il ritorno, finisce 2-0.

Bayern Monaco, 1989 — Prima di incontrare lo Stoccarda in finale, il Napoli incrocia il Bayern Monaco nella semifinale di quella Coppa Uefa 88/89. Nella partita d'andata al San Paolo, i padroni di casa si imponevano 2-0 grazie ai gol di Careca e Carnevale. Il ritorno, in Baviera, 2-2: per il Napoli, doppietta di Careca.

Napoli e Bayern ritornano a sfidarsi più di vent'anni dopo. Il Napoli di Mazzarri fa 1-1 casa, beneficiando di un'autorete di Badstuber che pareggiava il gol incassato da Toni Kroos dopo due minuti. Il ritorno, a novembre del 2011, finisce 3-2: tripletta di Mario Gomez, e doppietta del difensore argentino Federico Fernandez per il Napoli.

Werder Brema, 1989 — Un solo (doppio) precedente, e molto cocente, con i biancoverdi. Coppa Uefa 1989/90, ottavi di finale. Il Napoli di Bigon perde in casa l'andata per 3-2, nonostante avesse rimontato i due gol di svantaggio con Alemao e Careca, ne subisce un altro al novantesimo. Ritorno da dimenticare: 6 dicembre 1989, il Napoli perde 5-1.

Borussia Dortmund, 2013 — Al San Paolo arriva il Borussia Dortmund di Klopp, fresco vincitore di Champions League. Era il settembre del 2013, ed era l'esordio europeo di Benitez sulla panchina del Napoli. Gli azzurri, vincevano 2-1: prima Higuain dopo circa mezzora, e poi all'ora di gioco, punizione magistrale di Insigne; di Zuniga, l'autorete che favoriva i tedeschi. Al ritorno, poco da fare al Signal Iduna Park: 3-1 per i gialloneri grazie al rigore di Reus, ed alle reti di Blaszczykovski ed Aubameyang; di Insigne il momentaneo 2-1.

Wolfsburg, 2014 — Sempre con Benitez in panchina, il Napoli affronta l'Europa League nella stagione 2014/15; l'andata si giocava in Germania, e gli azzurri si imponevano per 4-1: doppietta di Hamsik, e reti di Higuain e Gabbiadini. Il ritorno al San Paolo finisce 2-2: prima Callejon e Mertens, poi Klose e Perisic, chiudono la pratica.

RB Lipsia, 2018 — Ancora Europa League, ma cambia l'allenatore: sulla panchina del Napoli c'era Maurizio Sarri che, almeno ai tempi azzurri, non era molto appassionato delle competizioni diverse dal campionato. Una volta eliminati dalla Champions League, il Napoli incontra il Red Bull Lipsia. 15 febbraio 2018 al San Paolo, gli azzurri perdevano 3-1: di Ounas l'unica rete. Nella partita di ritorno, non basta il 2-0 di Zielinski ed Insigne.

Union Berlino, 2023 — Grazie allo scudetto vinto con Spalletti, il Napoli torna a calcare il massimo palcoscenico europeo con il tricolore cucito sul petto: in panchina, c'era Rudi Garcia. L'andata, allo Stadio Olimpico di Berlino, finisce 1-0: decide una rete di Raspadori poco dopo l'ora di gioco. Nella partita di ritorno al Maradona, la rete di Politano viene pareggiata da quella di Fofana per il finale di 1-1.