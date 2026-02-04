derbyderbyderby calcio estero Marsiglia, De Zerbi: “Contento per la vittoria. La mia squadra è strana”

L'ex allenatore di Benevento e Sassuolo ha parlato della prestazione dei suoi ragazzi ed anche del big match contro il Psg di domenica
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, può tornare a sorridere. Dopo l'eliminazione dalla Champions League all'ultimo secondo ed il pareggio in Ligue 1 contro il Paris FC (2-2), la sua squadra torna alla vittoria. Nella giornata di ieri, infatti, l'OM ha disputato gli ottavi di finale della Coppa di Francia contro lo Stade Rennais e ha vinto 3-0. Così facendo, la squadra marsigliese ha staccato il pass per i quarti di finale ed ora dovrà pensare al big match di campionato contro i rivali del Paris Saint-Germain. Al termine della gara, De Zerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Nella giornata di ieri, l'Olympique Marsiglia ha vinto 3-0 al Velodrome contro lo Stade Rennais grazie alle reti di Amine Gouiri, Mason Greenwood e Pierre-Emerick Aubameyang. Grazie a questo successo, la squadra allenata da De Zerbi vola ai quarti di finale della coppa nazionale. Al termine dell'incontro, l'allenatore italiano ha rilasciato diverse dichiarazioni.

Le sue parole sulla partita: "Sono contento per questa vittoria e la reazione. Il Rennes è forte e non ha tirato in porta una sola volta. Ora dobbiamo preparare bene le partite contro Psg, Strasburgo e Brest. Siamo concentrati e dobbiamo cercare continuità. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica col pressing e temevo uno sbilanciamento con quattro attaccanti ed un terzino in fase offensiva. Alla fine, però, non abbiamo subito tiri in porta. La mia squadra è strana e a volte faccio fatica a capirla. Con un difensore in più prendo 3 gol, con quattro attaccanti neanche un tiro in porta".

Marsiglia, Francia - 25 novembre 2025: Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, durante la partita di Champions League contro il Newcastle. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

In seguito, ha parlato dei tifosi: "Ieri (lunedì) in allenamento c'hanno detto diverse cose giuste. Allo stadio erano con noi e sono più intelligenti di quanto si possa pensare. Dicono sempre la verità e hanno avuto ragione quando sono stati delusi per la sconfitta contro il Bruges perché è stata una gara vergognosa". In conclusione, ha parlato del match di domenica contro il Paris Saint-Germain: "Loro sono i più forti d'Europa e ne sono convinto. Dobbiamo scendere in campo con la stessa fame della finale di Supercoppa, la concentrazione di stasera (ieri) ma con più qualità. Dobbiamo avere l'ambizione d batterli in casa loro".

