Marsiglia, De Zerbi: “Contento per la vittoria. La mia squadra è strana”

Jacopo del Monaco 4 febbraio - 10:24

Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, può tornare a sorridere. Dopo l'eliminazione dalla Champions League all'ultimo secondo ed il pareggio in Ligue 1 contro il Paris FC (2-2), la sua squadra torna alla vittoria. Nella giornata di ieri, infatti, l'OM ha disputato gli ottavi di finale della Coppa di Francia contro lo Stade Rennais e ha vinto 3-0. Così facendo, la squadra marsigliese ha staccato il pass per i quarti di finale ed ora dovrà pensare al big match di campionato contro i rivali del Paris Saint-Germain. Al termine della gara, De Zerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Marsiglia, De Zerbi dopo la vittoria contro il Rennes: "Sono contento. A volte faccio fatica a capire la mia squadra" — Al termine dell'incontro, l'allenatore italiano ha rilasciato diverse dichiarazioni.

Le sue parole sulla partita: "Sono contento per questa vittoria e la reazione. Il Rennes è forte e non ha tirato in porta una sola volta. Ora dobbiamo preparare bene le partite contro Psg, Strasburgo e Brest. Siamo concentrati e dobbiamo cercare continuità. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica col pressing e temevo uno sbilanciamento con quattro attaccanti ed un terzino in fase offensiva. Alla fine, però, non abbiamo subito tiri in porta. La mia squadra è strana e a volte faccio fatica a capirla. Con un difensore in più prendo 3 gol, con quattro attaccanti neanche un tiro in porta".

In seguito, ha parlato dei tifosi: "Ieri (lunedì) in allenamento c'hanno detto diverse cose giuste. Allo stadio erano con noi e sono più intelligenti di quanto si possa pensare. Dicono sempre la verità e hanno avuto ragione quando sono stati delusi per la sconfitta contro il Bruges perché è stata una gara vergognosa". In conclusione, ha parlato del match di domenica contro il Paris Saint-Germain: "Loro sono i più forti d'Europa e ne sono convinto. Dobbiamo scendere in campo con la stessa fame della finale di Supercoppa, la concentrazione di stasera (ieri) ma con più qualità. Dobbiamo avere l'ambizione d batterli in casa loro".