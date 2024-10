Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha parlato dopo la sconfitta patita per mano del Paris Saint Germain.

Gennaro Di Finizio 28 ottobre 2024 (modifica il 28 ottobre 2024 | 00:19)

Una sconfitta bruciante e pesante per il Marsiglia che in casa cade sotto i colpi di un Paris Saint Germain solido, ben messo in campo e con voglia di proiettarsi ai piani alti della classifica, lasciandosi alle spalle potenziali avversari per il titolo. Tra questi, manco a dirlo, poteva esserci anche la squadra di Zerbi che, però, non è riuscita a tenere il passo, andando incontro ad un risultato negativo.

Una sola vittoria nelle ultime quattro per il Marsiglia che di fatto sta vivendo un periodo complicato: l'allenatore italiano sperava di poter voltare pagina proprio contro i parigini, ed invece è andato incontro ad una sconfitta pesante che adesso dovrà aprire a delle riflessioni su come uscire da questa situazione.

Marsiglia-PSG, le parole di De Zerbi — "Abbiamo parlato del cartellino rosso e del fatto che abbiamo subito due gol stupidi. Ci sono cose da migliorare, anche 11 contro 11 non eravamo allo stesso livello dei nostri avversari. Dobbiamo far più sacrifici, l'ho detto ai giocatori", ha detto l'allenatore italiano.

Visualizza questo post su Instagram

De Zerbi ha poi posto l'attenzione sul problema delle espulsioni che anche in questa partita ha condizionato la sua squadra: "Abbiamo preso già molti cartellini rossi. Non voglio sapere se sia stato giusto o meno; non abbiamo giocato con coraggio come dovrebbe giocare una mia squadra", le sue parole.

"Dovremo continuare a lavorare e fare di più. Dobbiamo avere più personalità e giocare meglio. Non siamo riusciti ad essere competitivi, eppure ci eravamo preparati bene. Se non giochiamo con coraggio non possiamo indossare questa maglia”, le parole dell'allenatore italiano.