Accordo diritti tv: il Marsiglia rifiuta la scritta Qatar sulle maglie

Sta facendo discutere in Francia il nuovo accordo sui diritti tv per Ligue 1 e Ligue 2 siglato dalla Federcalcio francese con Bein Sports . Il Marsiglia di De Zerbi si sarebbe opposto alla promozione del Qatar , come stabilito nella nuova intesa con la televisione araba. La reazione dell'OM è piuttosto ferma e decisa.

Secondo quanto riferito da Rmc Sports, nel nuovo accordo la Professional Football League e Bein Sports avrebbero firmato un'intesa per la promozione del Qatar. Le modalità di questa "promozione" spetteranno ai club di Ligue 1 e Ligue 2. A causa del legame con il Psg, secondo Rmc, il Marsiglia si sarebbe rifiutato di mettere la scritta Qatar sulle maglie . Il club allenato da Roberto De Zerbi dovrebbe optare per l'esposizione dello sponsor sui pannelli pubblicitari invece che sulle divise di gara.

Diritti tv e Qatar: la presa di posizione del Marsiglia di De Zerbi

Come riferito da Rmc, il club francese esclude categoricamente di mettere il Qatar come sponsor sulle maglie. Si sarebbe proprio opposto alla promozione dello stato direttamente collegato al Psg ed al suo presidente Nasser Al-Khelaifi. Il numero uno dei parigini, inoltre, è anche presidente di Bein Media Group, soggetto con il quale è stato chiuso l'accordo sui diritti tv. Il caso continua a far rumore in Francia.