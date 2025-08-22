Marsiglia-Paris Fc, il pronostico di DDD: è caos per gli uomini di De Zerbi

Analisi del momento delle due squadre in vista della partita: i parigini partono sfavoriti per i bookmakers, mentre la squadra del tecnico italiano è favorita nonostante il brutto momento

Giorgio Abbratozzato 22 agosto 2025 (modifica il 22 agosto 2025 | 13:32)

Paris FC e Marsiglia arrivano alla partita in momenti delicati. I parigini sono reduci da una sconfitta contro l'Angers che ha lasciato l'amaro in bocca. La squadra di Roberto De Zerbi ha invece vissuto un momento complicato dopo la sconfitta contro il Rennes. Dopo una partita condotta in 11 contro 10, il Marsiglia è crollato nel finale subendo gol in una delle tante ripartenze.

Come arrivano le due squadre? — In casa Marsiglia il post-partita è stato tutt’altro che sereno: nello spogliatoio si è registrata tensione, con Rabiot e Rowe arrivati addirittura a una rissa. Il primo ha accusato il compagno di scarso impegno, e ora entrambi sono finiti sul mercato: Rabiot è seguito dal Milan di Allegri, mentre Jonathan Rowe era un obiettivo dell’Atalanta prima dell’arrivo di Krstovic.

Sul fronte opposto, il Paris FC ha avviato un’iniziativa particolare, regalando 2.000 biglietti a partita ai propri tifosi. La squadra parigina, però, ha perso 1-0 all’esordio e sperava in un inizio migliore dopo il ritorno in Ligue 1. Contro il Marsiglia ci sarà l’opportunità di rifarsi, anche se l’impresa non sarà affatto semplice.

Marsiglia-Paris Fc il pronostico di DDD — Ci aspettiamo una partita aperta, con il Marsiglia che proverà a comandare il gioco e a lanciare ubito un segnale forte dopo gli episodi interni. Il Paris Fc potrebbe trovare il suo primo gol, ma il pronostico pende dalla parte dei padroni di casa: ci aspettiamo un risultato finale di 2 a 1. I bookmakers vedono favorita la squadra di De Zerbi a quota 1.40, il pareggio è offerto a 5.00 mentre la vittoria del Paris FC è quotata 7.50. Insomma, una sfida che promette spettacolo e che potrebbe regalare colpi di scena.