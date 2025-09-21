La coincidenza, però, non toccherà Dembélé, Doué e Neves, al momento infortunati e che quindi potranno presenziare al Théâtre du Châtelet.

Federico Iezzi Collaboratore 21 settembre - 17:21

La partita più attesa del campionato francese, Marsiglia-Paris Saint Germain, non si gioca questa sera. Non oggi almeno. Lo ha deciso il prefetto del dipartimento Bocche del Rodano a causa di una ondata di maltempo che ha colpito la città costiera. E da regolamento Le Classique è stato rimandato a domani. Con una curiosa coincidenza: si giocherà in contemporanea con la cerimonia di consegna del Pallone d'Oro, alla quale dovrebbero presenziare vari giocatori del club parigino. Chi giocherà? E chi, invece, sarà presente a Parigi?

Marsiglia-Psg durante il Pallone d'Oro: i club non approvano — Una decisione presa «Nell'interesse e nella sicurezza di tutti», ha scritto nel comunicato stampa il prefettto del dipartimento Bocche di Rodano. Il motivo del rinvio sono le condizioni meteo, quasi estreme, che stanno colpendo la città: piogge torrenziali, sono previsti fino a 120mm di pioggia, e venti tra i 45 e i 55 km/h. Impossibile scendere in campo con un maltempo del genere.

Secondo i regolamenti della Ligue 1 il match si giocherà domani sera, alle 20, sempre allo stadio Orange Velodrome. Una scelta, quella dell'autorità governativa, non condivisa da nessuna delle due squadre, seppur confermata e ormai ufficiale.

Per la squadra di De Zerbi, giocare domani significa una complicazione notevole del calendario: il Marsiglia gioca domani, poi venerdì in trasferta a Strasburgo e poi il 30 settembre in Champions League ad Amsterdam contro l'Ajax. Una nove giorni con poco riposo e due trasferte non certo brevi. Diverso il problema del PSG di Luis Enrique: domani, infatti, si svolge la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro.

La partita o la cerimonia? — Sono ben otto, con in più il tecnico Luis Enrique, i membri del PSG candidati al Pallone d'Oro. Ci sono il favorito Ousmane Dembele, il giovane Desirè Douè, l'ex Inter Hakimi, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia, gli altri due portoghesi Nuno Mendes e Joao Neves, lo spagnolo Fabian Ruiz. Non tutti potranno presenziare alla cerimonia del premio: l'impegno contro il Marsiglia non si può saltare. Dembelè, Douè e Neves, però, sono infortunati e potranno essere presenti presso l'illustre Théâtre du Chatelet di Parigi dove Ronaldinho consegnerà il Pallone d'Oro al vincitore.

