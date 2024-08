La difesa bavarese non ha particolarmente convinto. E per Matthäus l'ex Napoli, Kim Min-jae, è come un pesce fuor d'acqua: "La difesa è e rimane il tallone d'Achille del Bayern. Naturalmente, anche gli errori commessi da Min-jae Kim e Dayot Upamecano sono un argomento di discussione nello spogliatoio. Non è possibile che Kim giochi come faceva a Napoli. Loro giocavano in modo molto diverso in difesa rispetto al Bayern. Non voglio offendere Kim, ma semplicemente non ha il gioco chiaro e veloce, unito a una certa sicurezza che è necessaria. Non mi è piaciuto fin dall'inizio. Salta la palla...non è quello che mi aspetto ai massimi livelli, per me non è da Bayern Monaco. In aggiunta, non ha la forza nei tackle che aveva a Napoli in questo momento".