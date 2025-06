"Tu sei campione del mondo e hai otto Palloni d’Oro, ma io ho vinto la Coppa del Cile con il Colo Colo e tu no!". Maxi Falcòn racconta la sua amicizia con Messi e Suarez

Mattia Celio Redattore 12 giugno - 20:45

L'Inter Miami si prepara per il debutto nel Mondiale per Club. La squadra di Lionel Messi farà il suo esordio domenica 15 giugno contro gli egiziani dell'Al-Ahly. Un momento che, vada come vada, sarà certamente indimenticabile per Maxi Falcon, ansioso di condividere questo palcoscenico non solo con la leggenda argentina ma anche con campioni del calibro di Luis Suarez e Sergio Busquets. Lo ha rivelato durante un'intervista al quotidiano uruguaiano El País.

Maxi Falcon a El Pais: "Io e mia moglie ricordiamo sempre quei tempi a Paysandú e ora sto giocando accanto a queste persone" — Maxi Falcon è una delle migliori sorprese in questo inizio di stagione dell'Inter Miami. Arrivato alla corte di David Beckham dal Colo Colo lo scorso febbraio, l'uruguaiano ha offerto prestazioni ad alto livello totalizzando una rete in 10 presenze. La squadra non può fare a meno di lui. Eppure il classe '97 non si vuole montare la testa nonostante stia giocando con campioni come Messi e Suarez: "Ho iniziato la scuola ma ho dovuto lasciare al primo anno delle superiori per iniziare a lavorare come muratore e aiutare mia madre".

Parole che esprimono sensazioni di tenacia ed impegno, ma soprattutto il dovere di non dimenticare mai da dove si è venuti: "Con mia moglie ricordiamo sempre quei tempi in cui eravamo a Paysandú e ora sto suonando accanto a queste persone; Questo mi rende orgoglioso. Venire all'Inter Miami è stata una delle decisioni più importanti che abbiamo preso a livello familiare".

Falcon ha poi ricordato con nostalgia il suo periodo al Colo Colo, dove è diventato un pilastro, collezionando 158 presenze e vincendo due titoli di campione cileno: "Oltre all’aspetto economico, abbiamo lasciato tanto in Cile. Lì mi ero ritagliato uno spazio speciale, ma sono venuto qui per imparare da chi ha vinto tutto. Sono profondamente grato per questa opportunità", ha commentato il difensore, affettuosamente soprannominato ‘Peluca’.

L'amicizia con Messi e Suarez e la battuta ai tempi del Colo Colo: "Si sono messi a ridere" — Dal Colo Colo all'Inter Miami, la squadra in cui milita Lionel Messi, non certo un giocatore qualunque ma, allo stesso, una semplice persone. Così lo ha descritto Maxi Falcón: "Una persona normale come noi. È quasi surreale vederlo dal vivo perché per me lui è il più grande di tutti i tempi. Mi piace stare al suo fianco e pensare: 'Questo tipo ha quasi 900 gol, è campione del mondo e ha otto Palloni d’Oro. È pazzesco".

Proprio questo spirito umile ha permesso a Falcon di condividere momenti spensierati con Messi tanto da ricordare un curioso episodio avvenuto quando ancora indossava la maglia del Colo Colo: "Gli ho detto scherzando: 'Tu sei campione del mondo e hai otto Palloni d’Oro, ma io ho vinto la Coppa del Cile con il Colo Colo e tu no!' Leo si è messo a ridere insieme a Suarez e ha risposto: No, quella non ce l’ho... Questo dimostra tutta la sua umiltà, e sia lui che Luis sono stati fantastici da conoscere, così come tutti gli altri all'Inter Miami".