Altra grande soddisfazione per Mbangula: dopo l’esordio ed il primo gol, arriva la chiamata di Tedesco

Samuel Mbangula sta vivendo una stagione da ricordare. Dopo l'esordio in Serie A ed il primo gol realizzato con la maglia bianconera, l'esterno della Juventus è stato convocato anche per la prima volta dalla nazionale maggiore del Belgio. Il ventenne è stato chiamato per sostituire l'infortunato giocatore dell'Atalanta Charles De Katelaere. L'ex Milan, però, non è l'unico calciatore infortunato della nazionale di Tedesco. Infatti, il CT ha dovuto per forza correre ai ripari e pescare i calciatori più pronti dall'Under 21.