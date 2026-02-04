La stella francese ricompensa la madre con una cifra più alta rispetto a molti dei suoi compagni di squadra. Ma che fatica...

Mattia Celio Redattore 4 febbraio 2026 (modifica il 4 febbraio 2026 | 19:02)

Quello che può sembrare strana in realtà è vero e lascia molti a bocca aperta. Nel Real Madrid c'è qualcuno che non gioca a calcio eppure guadagna più di ben 8 giocatori dei blancos. Stiamo parlando della madre della stella Kylian Mbappé, Fayza Lamari, il cui stipendio si aggira sui 4,5 milioni annuali. Tutto questo per aver curato l'immagine del figlio nel mondo del calcio.

Real Madrid, il lauto stipendio della madre di Kylian Mbappé — Fayza Lamari riceve una generosa ricompensa per aver fatto parte della squadra di Kylian Mbappé. La madre della stella francese ha firmato un contratto che le garantisce 4,5 milioni di euro netti all'anno. Si tratta di uno stipendio superiore a quello percepito da Arda Guler, Brahim Díaz, Raúl Asencio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Lunin, Endrick e Fran García. Questo perché l'attaccante del Real Madrid ha accettato di darle il 30% dei suoi guadagni.

Fayza Lamari non è solo la madre di Mbappé, ma anche la responsabile della sua vita personale, professionale e finanziaria. Secondo i quotidiani spagnoli, tuttavia, la "trattativa" tra madre e figlio è stata tutt'altro che facile. In un'intervista la Lamari ha rivelato di aver avuto forti discussioni con il classe '98 sul tema. Lei voleva il 50% del suo stipendio ma lui ha risposto: "Mai! Non te ne darò nemmeno la metà! Che ti prende? Sono io che segno i gol, come puoi pretendere il 50%?".

Ma Fayza ha insistito dicendo che se la divisione dello stipendio non sarebbe stato diviso equamente si sarebbe licenziata. Mbappé aveva proposto il 30% ma la mamma ha immediatamente rispedito la proposta al mittente. Considerando che Mbappé guadagna 15 milioni di euro netti (esclusi i bonus di trasferimento), Fayza Lamari riceverebbe circa 4,5 milioni di euro netti all'anno. Tuttavia, gran parte di questo denaro va alla fondazione della stella francese, attraverso la quale Kylian e la sua famiglia aiutano i bambini svantaggiati.